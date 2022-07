Met alleen wat extra bekkens keert Limburg de watersnood niet

Nederland leek net op tijd klaar voor de grote wateroverlast waarmee het vorig jaar werd geconfronteerd. Met het programma Ruimte voor de rivier was het waterbeheer rond Maas en Rijn zo goed als op orde. De Maas hield het ook, zegt Josette Van Wersch van het Waterschap Limburg, maar de kleine rivieren en beken niet. “Zestig procent van het overtollige water kwam vorig jaar uit België en Duitsland, via die kleine stromen. Daarnaast heeft het twee dagen aan één stuk flink geregend. De waterbekkens liepen vol maar konden niet lozen omdat het ook in de beken hoog stond.”

Waarmee ze niet wil zeggen dat die bekkens geen nut hebben. Zuid-Limburg telde er vorig jaar 400 en ‘die hebben zeker hun werking bewezen’. Maar het kan beter. Op de heuvels rond Meerssen, waar de Geul in de Maas uitkomt, liggen nu twaalf bekkens – sommige zijn nieuw, andere vergroot. Daar loopt nu een proefproject met ‘dynamisch bufferen’, legt Van Wersch uit. “Als het systeem registreert dat het water in de beek hoog staat, schuift het automatisch de stuw in de bekkens omlaag waardoor die minder lozen. Zo voorkomen we, voor enige tijd tenminste, dat de beek wordt overbelast.”

Een panacee is het niet

Als dit project succesvol is, kan het een van de maatregelen worden om een herhaling van vorig jaar te voorkomen. Maar een panacee is het niet, zegt ze. “Als je Valkenburg met waterbekkens zou willen beschermen, spreek je over een oppervlakte van 1400 voetbalvelden. En je gaat ook geen vier meter hoge kering in de stad bouwen. Dat kun je Valkenburg niet aandoen, maar zijn omgeving ook niet. Als je water tegenhoudt, stroomt het ergens anders heen.”

Waterbeheer moet je integraal aanpakken, met robuuste maatregelen, benadrukt ze. De betrokken partijen in Limburg – waterschap, provincie, gemeenten – hebben een programma opgesteld, Waterruimte en Veiligheid, dat ze donderdag aan de bezoekende minister Mark Harbers van infrastructuur en waterstaat aanbieden. Deze heeft voor de uitvoering 300 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Een goede aanpak begint met een goed plan. Limburg heeft onderzoeksinstituut Deltares gevraagd een grondige systeemanalyse uit te voeren van de watersnood. Van Wersch: “Voordat we gaan graven of bouwen, willen we weten hoe alles samenhangt. Er is bijvoorbeeld geroepen om een tunnel onder Valkenburg te graven, om het water snel af te voeren. Maar hoe efficiënt is zo’n tunnel, en wat is het effect ervan op de omgeving? We hopen dat die analyse eind van dit jaar klaar is. Dan kunnen vanaf 2023 maatregelen bedenken en uitvoeren. En daar hebben we naar verwachting tien à vijftien jaar voor nodig.”

Waarschuwingssystemen

Dat hoeft maatregelen voor de korte termijn niet in de weg te staan. Zo wordt bestudeerd of zogeheten flood barriers, drijvende waterkeringen, een alternatief kunnen zijn voor de bekende zandzakken. Daarnaast wordt er gewerkt aan systemen die waarschuwen voor hoge waterstanden. De Belgische Maas is er al mee uitgerust, maar binnenkort de kleine beken ook. “Als het water van de Geul nu bij Cottessen Limburg binnenstroomt”, zegt dijkgraaf Patrick van der Broeck, “dan duurt het nog vier à vijf uur voordat het bij Valkenburg is. Dat is een relatief korte tijd. Door ook meters te plaatsen in België kun je dertig tot veertig procent eerder waarschuwen. Dan heb je het over acht uur.”

Nog meer waarschuwingstijd is er als ook de weersvoorspellingen worden meegenomen, denkt Van der Broeck. Maar daarvoor zijn accurate voorspellingen noodzakelijk.

“Het KNMI voorspelt nu voor Zuidoost-Brabant en Limburg gezamenlijk en iedereen weet dat Zuid-Limburg geografisch echt een ander gebied is. Het is eigenlijk een soort mini-delta, omringd door de Ardennen aan de Belgische zijde en de Eiffel aan de Duitse zijde. We zijn met het KNMI in gesprek om te kijken of we tot een gedetailleerdere weersvoorspelling kunnen komen. Als dat lukt, begin je het net te sluiten. Maar daar zijn we nog twee, drie jaar mee bezig.”

