Memo werpt nieuw licht op ‘verkiezingssamenzwering’ team Trump

Een uitgelekt memorandum heeft meer duidelijkheid gegeven over het plan van Donald Trump om zijn verlies bij de presidentsverkiezingen van 2020 teniet te doen.

In het stuk, geschreven door de jurist Kenneth Chesebro, op 6 december van dat jaar, beveelt hij aan om in een aantal staten een zitting te organiseren van personen die moesten doen alsof ze lid waren van het kiescollege. Dat electoral college kiest in de Verenigde Staten de president; tijdens de presidentsverkiezingen zijn het de leden van het kiescollege die formeel kandidaat staan - niet de presidentskandidaten zelf.

Alternatieve leden

In die staten die Chesebro noemde, had Joe Biden krap gewonnen, en dus zaten er namens die staten alleen Democraten in het college. Ze brachten, net als overal in het land, hun stem uit op 14 december. Op die dagen deden ook in zeven staten de ‘alternatieve leden’ dat.

Het memorandum werd genoemd in de tenlastelegging tegen Trump en zes niet bij naam genoemde ‘medesamenzweerders’ voor de rechtbank in de hoofdstad Washington DC. Chesebro is zeer waarschijnlijk een van die samenzweerders. De precieze inhoud van het stuk was tot nu toe niet bekend, maar de New York Times wist er de hand op te leggen.

Tijd winnen voor rechtszaken

Chesebro was al eerder met juridische constructies rond zulke alternatieve kiespersonen gekomen, maar dan om ze achter de hand te houden voor als in een staat de uitslag nog veranderd zou worden op last van een rechter, iets wat juridisch nog verdedigbaar zou kunnen zijn. In het nu bekend geworden stuk stelt hij echter voor, de alternatieve verkiezingsuitslagen hoe dan ook naar het Congres te sturen. Als dat op 6 januari 2021 de stemmen zou tellen, moest vicepresident Mike Pence, die deze vergadering zou voorzitten, voor zichzelf de bevoegdheid opeisen om te beslissen welke stemmen de echte waren.

Chesebro ging er zelf vanuit dat het Hooggerechtshof zijn plan waarschijnlijk zou afschieten. Maar het zou de Amerikanen in verwarring brengen over de geldigheid van de verkiezingen en tijd winnen voor rechtszaken over de uitslagen in diverse staten.

Pence weigerde mee te werken

Het plan mislukte doordat vicepresident Pence niet meedeed. Diens weigering en Trumps scherpe veroordeling daarvan leidden tot de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers op 6 januari.

Over de snelheid waarmee Trump kan worden berecht en de beperkingen die hem in de tussentijd worden opgelegd, kruisen vrijdag zijn advocaten en de aanklagers de degens.

De rechter die de zaak behandelt, Tanya Chutkan, wil op 28 augustus van de twee partijen horen wanneer de rechtszaak kan plaatsvinden. De advocaten van Trump willen meer tijd om het bewijsmateriaal door te nemen dat de aanklagers in handen hebben. Die moeten dat overdragen, maar hebben de rechter gevraagd Trump te verbieden het te verspreiden buiten zijn team van advocaten.

Dreigende taal

Ze wezen daarbij op recente onbesuisde uitingen van Trump op zijn sociale netwerk Truth Social. Hij leek daarin zelfs aanklagers te bedreigen: “Als jullie mij willen pakken, pak ik jullie.” Volgens de advocaten van Trump was dat heel in het algemeen gericht aan zijn politieke vijanden en is de gevraagde beperking veel te streng.

Trumps gebruik van sociale media gaat mogelijk ook een rol spelen in het proces zelf. Woensdag werd bekend dat aanklager Jack Smith bij Twitter (nu X geheten) alle gegevens heeft opgeëist van het account @realdonaldtrump, dat de ex-president tot kort na 6 januari 2021 intensief gebruikte. Daarmee heeft Smith niet alleen toegang tot Trumps openbare tweets, maar ook eventuele concepten die nooit verstuurd zijn, en directe berichten van en naar hem.

Lees ook:

Trump gaat als vanouds tekeer. ‘Alle beschuldigingen zijn bullshit’

Donald Trump fulmineert als vanouds op een campagnebijeenkomst in New Hampshire: ‘Ik word de enige politicus in de Amerikaanse geschiedenis die niks mag zeggen’.