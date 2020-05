Meeste verkeersdoden in ziekenhuis overlijden door hoofdletsel

Hoofdletsel is de belangrijkste doodsoorzaak bij mensen die ernstig gewond raken door een verkeersongeluk en nadien in een ziekenhuis overlijden. Vooral fietsers treft dat lot, concludeert de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

SWOV deed onderzoek naar verkeersslachtoffers die niet op de plaats van het ongeluk al overleden, maar later in het ziekenhuis. Bij meer dan de helft is hoofdletsel de belangrijkste diagnose en de reden voor opname in het ziekenhuis. Ook verwondingen aan borstkas en heup komen relatief vaak voor. Waaraan deze verkeersslachtoffers uiteindelijk zijn overleden, is volgens SWOV niet precies te zeggen, omdat vaak sprake is van meerdere verwondingen of complicaties.

De meeste verkeersdoden, 58 procent, overlijden ter plekke. Van de ernstig gewonden die in het ziekenhuis overlijden, zijn fietsers met 45 procent de grootste groep. Bij inzittenden van (bestel)auto's gaat het om 24 procent, gevolgd door berijders van gemotoriseerde tweewielers (16 procent) en voetgangers (10 procent).

Voor wat betreft het soort verwondingen zijn er ook verschillen tussen de vervoermiddelen, analyseerde de SWOV. Bij fietsers die botsen met een motorvoertuig komt traumatisch hersenletsel vaker dan gemiddeld voor. Bij fietsongevallen zonder motorvoertuig gaat het relatief vaak om heupletsel. De overgrote meerderheid van de fietsers die in het ziekenhuis overlijdt, is 70-plus. Berijders van een gemotoriseerde tweewieler raken relatief vaak gewond aan de borst of wervelkolom, en voetgangers aan benen of heupen.

Hoofd, romp en ledematen beschermen

Voor het onderzoek zijn de ongevalcijfers van ziekenhuizen uit 2010 tot 2014 gebruikt. Die zijn ook nu nog relevant, zegt SWOV-onderzoeker Wendy Weijermars. “Het gaat vooral om het soort letsel bij de verschillende groepen verkeersslachtoffers, en daar is weinig veranderd. Er zou misschien een kleine verschuiving plaatsvinden als je meer recente gegevens zou gebruiken, maar het algemene beeld blijft hetzelfde.”

Opvallend vindt Weijermars het percentage van 7 procent van de verkeersslachtoffers dat na dertig dagen alsnog in het ziekenhuis overlijdt. Dat betekent ook dat zij niet voorkomen in de statistiek van verkeersdoden. “Dat komt doordat een verkeersdode wordt gedefinieerd als iemand die binnen dertig dagen na een ongeval overlijdt. Die grens is internationaal zo vastgelegd.”

In Nederland vielen vorig jaar 661 verkeersdoden. Dit onderzoek toont opnieuw aan hoe belangrijk het is om hoofd, romp en ledematen goed te beschermen, zegt SWOV, bijvoorbeeld met fietshelmen of valbroeken. “Eerder dit jaar hebben we een schatting gemaakt van hoeveel verkeersdoden het zou schelen als iedereen een fietshelm zou dragen. Dat waren er ongeveer 85”, zegt Weijermars. “Voor de verkeersveiligheid heeft de fietshelm dus een positief effect. Maar SWOV beslist niet over maatregelen die genomen kunnen worden, wij kijken alleen naar de feiten.”

Aantal verkeersdoden minder gedaald dan gehoopt

In 2019 kwamen minder mensen om in het verkeer dan het jaar ervoor. Maar ondanks de daling van 2,5 procent, noemt SWOV-directeur Peter van der Knaap de nieuwste CBS-cijfers ‘slecht nieuws’.

Meer fietsers dodelijk verongelukt dan automobilisten – voor het eerst

In 2017 vielen voor het eerst meer verkeersdoden op de fiets dan in de auto. Ouderen moeten op fietsles, zegt de Fietsersbond.

Ambitieus kabinetsplan: geen verkeersslachtoffers meer

De daling in het aantal verkeersslachtoffers stagneert. Het kabinet kondigde in 2018 aan dat het samen met provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties de verkeersveiligheid wil verbeteren.