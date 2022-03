Meerdere explosies in Kiev; Internationaal Strafhof begint onderzoek: dit gebeurde afgelopen nacht in Oekraïne

Vier zware explosies waren er te horen in hoofdstad Kiev, meldden verschillende journalisten. Eerder vannacht was het luchtalarm al afgegaan, waarop al 15.000 mensen de metrostations indoken om te schuilen. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. CBS zond beelden uit van een verslaggever op locatie:

Het 60 kilometer lange Russische konvooi onderweg naar Kiev ligt overigens al minstens een dag stil, zegt woordvoerder John Kirby van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het lijkt erop dat een aantal voertuigen zonder brandstof zit en dat er niet genoeg voedsel is voor de soldaten. Volgens de BBC zeggen Oekraïense overheidsvertegenwoordigers dat de Russische soldaten supermarkten plunderen op zoek naar eten. Ook zou het verzet van de Oekraïners invloed hebben op de bewegingen van het konvooi.

Dit artikel gaat over de nacht van maandag op dinsdag. Lees de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

De energie- en watervoorziening in de zuidelijke Oekraïense havenstad Marioepol zijn zwaar beschadigd geraakt bij Russische luchtaanvallen. Dat zegt burgemeester Vadim Bosjtsjenko tegen het Oekraïense persbureau Unian. “Ze proberen de stad te vernietigen”, bevestigende loco-burgemeester Serhiy Orlov tegenover de BBC. De burgemeesters spreken van minstens honderd doden. 440.000 inwoners zouden zonder lopend water, verwarming of elektriciteit zitten.

Een miljoen Oekraïners is sinds vorige week het land ontvlucht, meldt VN- vluchtelingencommissaris Filippo Grandi op Twitter. Het grootste deel daarvan is naar Polen vertrokken, waar zich nu een half miljoen Oekraïners bevinden. Ook in Slowakije, Moldavië, Hongarije en Roemenië worden vluchtelingen opgevangen. Ook in Rusland bevinden zich meer dan 50.000.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.



For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) 2 maart 2022

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag begint ondertussen met een officieel onderzoek naar de oorlogsmisdaden in Oekraïne. 39 landen hebben daartoe verzocht, laat aanklager Karim Khan weten. Het Strafhof is direct begonnen met het inzamelen van bewijsmateriaal van mogelijke oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid.

Spotify sluit zijn kantoren in Rusland en haalt door de Russische staat gesponsorde content van het streamingplatform. De beslissing is een reactie op de “niet uitgelokte aanval op Oekraïne”, zegt Spotify in een persbericht. Het streamingplatform zegt ook ‘duizenden podcastafleveringen’ te hebben onderzocht op betrokkenheid van de Russische staat sinds het uitbreken van de oorlog. Het bedrijf behoudt het platform wel toegankelijk voor Russische gebruikers. “We denken dat het van het allerhoogste belang is dat onze dienst beschikbaar blijft in Rusland, om een mondiale circulatie van informatie te hebben”, aldus Spotify.

President Volodimir Zelenski is trots op het ‘heroïsche’ verzet tegen Rusland, zegt hij in een nieuwe video op Telegram. “We hebben als natie de plannen van de vijand in een week tijd gedwarsboomd”, aldus Zelenski. “Plannen die ze jarenlang gesmeed hebben, die gluiperig en vol haat voor ons land en ons volk zijn.” Zelenski zei ook dat er in de week sinds de invasie 9000 Russische soldaten zijn omgekomen. Rusland beweert zelf dat er 500 soldaten stierven de afgelopen week. Beide claims kunnen niet worden geverifieerd.

President Volodimir Zelenski van Oekraïne tijdens zijn toespraak. Beeld AFP

Een lid van de waarnemingsmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) is omgekomen bij een aanval op de Oost-Oekraïense stad Charkov, meldt de organisatie op de eigen website. De vrouw kwam om het leven “toen ze boodschappen aan het doen was voor haar gezin in een stad die een oorlogsgebied geworden is”, schrijft de organisatie in de verklaring.

OVSE houdt sinds 2014 een waarnemingsmissie in het oosten van Oekraïne. De waarnemers houden toezicht op het staakt-het-vuren dat werd gesloten tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense soldaten, vooral in Oost-Oekraïne. Het is de grootste veiligheidsmissie in de geschiedenis van de OVSE.

De stad Charkov ligt vol met puin nadat het al enkele dagen onder vuur wordt genomen door het Russische leger. Beeld AFP

Gisteravond laat heeft Oekraïne nog opgeroepen tot een staakt-het-vuren in de Oost-Oekraïense regio’s Charkov en Soemi. Reden voor het verzoek is dat lokale autoriteiten dan de kans hebben burgers in veiligheid te brengen. Charkov is al enkele dagen het doelwit van zware aanvallen.