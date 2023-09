Meer ruimte voor burgers en boeren, CDA gaat terug naar zijn bron

De koers van de nieuwe leider Henri Bontenbal is duidelijk te herkennen in het document. Bij zijn presentatie als nieuwe partijleider vorige maand zei hij al dat het CDA te veel is afgeweken van haar grondbeginselen. Bontenbal noemde toen thema’s als normen en waarden, gemeenschapszin en fatsoen als belangrijke onderwerpen voor hem. Dat zijn onderwerpen die duidelijk zijn terug te vinden in het verkiezingsprogramma.

“Recht doen gaat over een fatsoenlijk land, waar we omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen. Waar mensen zich thuis voelen en onderdeel zijn van een sterke gemeenschap. Waar respect en normen en waarden niet ouderwets zijn, maar gekoesterd worden”, aldus het programma.

Het CDA wil dat er meer ruimte komt voor de burger. De overheid moet dienstbaar zijn aan de burger. De partij wil verder werken aan saamhorigheid en niet meer kijken naar de korte termijn, maar naar duurzame waarden.

Tien prioriteiten

Het programma kent tien prioriteiten. Naast bestaanszekerheid, gemeenschapszin zet het CDA in op doorgaan met bouwen van woningen, investeren in de regio, een groene industriepolitiek en een ander integratiebeleid voor nieuwkomers.

Er zijn enkele opvallende punten. Zo keert de partij zich tegen opening van luchthaven Lelystad. Verder is voor de wolf in Nederland geen plaats. Dat dier moet worden “verdreven”. Verder wil het CDA geen rekeningrijden op het platteland.

De land- en tuinbouw krijgt hulp van het CDA. De sector moet verduurzamen, maar dat moet in een tempo dat de sector het kan meemaken. De stikstofaanpak gebeurt onder leiding van de sector en de provincies.

Opvallend is de wateraanpak door het CDA. Het water is vervuild en moet schoner. Van het CDA krijgen boeren in die aanpak veel vrijheid. “Het CDA gaat niet voorschrijven hoe die kwaliteit verbeterd kan worden; dat weten agrariërs zelf veel beter.”