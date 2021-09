Meer dan tweehonderd doden: De frontlinie van milieubescherming wordt steeds bloediger

In 2020 zijn er wereldwijd 227 milieubeschermers vermoord, omgerekend vier per week, zo blijkt uit onderzoek van Global Witness. Stuk voor stuk personen die zich op een vreedzame manier verzetten tegen onteigening, mensenrechtenschennis, schade aan natuurgebieden en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Ze zijn omgekomen in de strijd tegen grote bedrijven in mijnbouw, houtkap en landbouw.

Het verzet wordt steeds bloediger. Dit jaar werden vijftien moorden meer dan vorig jaar gedocumenteerd. Het is bijna zeker dat het werkelijke aantal nog veel hoger ligt. De moorden worden in landen gepleegd waar ook de vrije pers, en dus de verslaggeving over deze moorden, het zwaar te verduren heeft.

Wie zijn de slachtoffers?

Alle slachtoffers zetten zich in voor de bescherming van bossen (zeventig procent van de gevallen), rivieren of kustregio’s.

Een derde van de dodelijke slachtoffers behoorde tot een inheemse bevolkingsgroep. Deze groepen hebben een sterke traditionele verbondenheid met het land waarop zij leven en grote afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen. Vernietiging van ecosystemen zoals bossen betekent vaak een onteigening van inheems grondgebied. Vooral de massa-aanvallen waren gericht op inheemse bevolkingsgroepen.

Een inheemse leider bidt in april dit jaar tijdens een spirituele ceremonie voorafgaand aan het proces tegen een van de verdachten van de moord in 2016 op de milieuactivist Berta Caceres, in Tegucigalpa, Honduras. Beeld AP

Waar komen de slachtoffers vandaan?

Allemaal waren ze afkomstig uit de ‘Global South’ – ookwel zuidelijke lage-inkomenslanden waar de milieu-impact van wereldwijde handelsstromen, klimaatverandering en ontbossing merkbaar en ontregelend is. Drie uit vier van de vermoorde milieubeschermers kwam uit Latijns Amerika of Zuid-Amerika.

In Colombia vielen verreweg de meeste slachtoffers, 65 in totaal. Veel slachtoffers vielen bij de productie van coca of juist de transitie van coca naar legale gewassen, na geweld van de criminele organisaties die gemoeid zijn bij de handel. Dertig slachtoffers vielen in Mexico, waar vooral de strijd tegen ontbossing bloedig is. In de Filipijnen heeft president Rodrigo Duterte zich ontwikkeld tot een van de grootste bedreigers van inheemse bevolkingsgroepen en milieubeschermers. Het land kende in 2020 wel 29 doden.

Wie zijn de daders?

Het is onduidelijk wie de daders precies zijn, omdat vervolging vaak uit blijft. In Mexico is bijvoorbeeld slechts vijf procent van de daders vervolgd.

Het rapport van Global Witness laat zien dat het verzet tegen houtkap en ontbossing de meeste levens heeft geëist, 23 in totaal. Twintig mensen werden vermoord tijdens het verzet tegen dammen en waterkrachtcentrales. De mijnbouwsector was verantwoordelijk voor zeventien doden. De meeste moorden blijven schimmig en de coronapandemie heeft het zicht op de moorden verder vervaagt, omdat het toezicht stil kwam te liggen. In 2020 was in 112 van de gevallen niet de verantwoordelijke sector te herleiden.

Wat kan er tegen dit geweld gedaan worden?

Overduidelijk is dat milieuactivisten en inheemse bevolkingsgroepenbeter moeten worden beschermd. Internationale afspraken stellen al dat niet alleen natuurgebieden, maar ook hun beschermers beschermd moeten worden. Alleen, het omzetten van deze afspraken in nationaal beleid en budgetten schiet ernstig tekort.

Een deel van de oplossing ligt ook in duurzame consumptie. In combinatie met transparante keten kan verantwoorde aanschaf van soja, palmolie en elektronica de winstgevendheid van de criminele praktijken wegnemen.

Vier activisten, vermoord om hun inzet voor milieu en inheemse volken

Milieuactivist Óscar Eyraud Adams zette zich in voor een inheemse bevolkingsgroep in Mexico. Hij werd vorig jaar vermoord. Beeld foto via Global Witness: Mexicali Resiste

Óscar Eyraud Adams (34)

Waar: Mexico

Vermoord: 24 september 2020, volgens ooggetuigen door een groep mensen die in twee geblindeerde busjes bij zijn huis in de stad Tecate (Baja California) arriveerde. Twee dagen later vond ook zijn zwager Daniel Sotelo de dood.

Activiteiten: Zette zich in voor de Kumiai, een inheemse bevolkingsgroep waar hij zelf ook onderdeel van uitmaakte. Door onvoldoende regenval kampen de Kumiai met grote droogte waardoor hun oogsten mislukken. Ze krijgen van de autoriteiten echter geen toestemming voor het slaan van nieuwe waterputten, terwijl grote ondernemingen wel hun gang mogen gaan in hun leefgebied.

Stand van zaken: onbekend.

De Colombiaanse milieuactiviste Juana Perea Plata werd vorig jaar ontvoerd en vermoord.

Juana Perea Plata (50)

Waar: Colombia

Vermoord: 29 oktober 2020, ontvoerd uit haar woning in Termales en in een boot op de Nuquí-rivier door het hoofd geschoten.

Activiteiten: Was in Termales – in de noordelijke kustregio Chocó, waar rechtse (neo-)paramilitaire groepen actief zijn – bezig met het opzetten van een ecotoerismeproject, en voerde actie tegen de komst van de Tribugáhaven. Het project zou een boost betekenen voor de handel met China, maar een enorme klap voor de natuur van het noordelijke Tribugá-baaigebied met veel walvissen.

Stand van zaken: onbekend

Milieuactiviste Fikile Ntshangase werd doodgeschoten in haar huis.

Fikile Ntshangase (65)

Waar: Zuid-Afrika

Vermoord: 22 oktober 2020 in haar huis in Ophondweni, door drie onbekende mannen doodgeschoten in het bijzijn van haar jonge kleinzoon.

Activiteiten: Verzette zich tegen de uitbreiding van de kolenmijn nabij Samkhele, niet ver van Afrika’s oudste natuurreservaat Hluhluwe-Imfolozi. Door de explosies in de mijn lopen de huizen van de plaatselijke bevolking schade op, hebben mensen last van stof in hun woningen en longen. De problemen veroorzaken grote spanningen in families, die soms uiteenvallen.

Stand van zaken: tot op heden geen arrestaties.

De vermoorde Filipijnse milieuactivist Roy Giganto

Roy Giganto (leeftijd onbekend)

Waar: Filipijnen

Vermoord: 30 december 2020 in Panay Island tijdens een gecoördineerde actie van het leger en de politie, samen met acht andere Tumandok-leiders.

Activiteiten: Kwam in opstand tegen de militaire aanwezigheid in het grondgebied van de Tumandok en de bouw van de Jalaur-megadam, waardoor de inheemse bevolking gedwongen wordt geëvacueerd.

Stand van zaken: De politie beloofde in januari van dit jaar de zaak te onderzoeken, maar tot dusver is er niets openbaar gemaakt.

Lees ook:

‘Nederlandse uitbaters van kolencentrales medeverantwoordelijk voor misdaden in Colombia’

Nederlandse afnemers van Colombiaanse steenkolen moeten meebetalen aan de compensatie voor het leed dat de bewoners en activisten in Colombia is aangedaan, vindt stichting Somo.