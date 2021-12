Meer dan 50 doden bij crash met truck vol migranten

Het ongeluk gebeurde in de buurt van Tuxtla Gutierrez, de hoofdstad van de zuidelijke deelstaat Chiapas. Volgens de autoriteiten verloor de chauffeur de macht over het stuur toen hij met hoge snelheid een scherpe bocht maakte, waarop de trekker met oplegger kantelde. De vrachtwagen, die met hoge snelheid zou hebben gereden, ramde daarbij een voetgangersbrug over de weg.

De chauffeur overleefde het ongeluk en is voortvluchtig. Lokale media verspreidden beelden van rijen van tientallen met lakens toegedekte lichamen op de weg.

Overvolle trucks met migranten zijn niet ongewoon in Mexico, waar mensensmokkelaars vooral in het zuiden veelvuldig dit soort operaties opzetten. Chiapas grenst aan Guatemala en ligt aan de doorvoerroute van migranten die uit Midden-Amerika op weg zijn naar de Verenigde Staten.

De slachtoffers van de tragedie komen vermoedelijk uit ook Midden-Amerika, hoewel hun nationaliteiten nog niet bekendgemaakt zijn. Volgens Luis Manuel Moreno, het hoofd van de lokale hulpdiensten, verklaarde een aantal van de overlevenden afkomstig te zijn uit buurland Guatemala.

Moreno zei dat de snelheid van de truck, in combinatie met het zware gewicht van de menselijke lading het kantelen van de wagen heeft veroorzaakt.

De Mexicaanse president Andrés Lopez Obrador liet via Twitter zijn medeleven blijken. “Ik betreur de tragedie in Chiapas ten diepste. Het is zeer pijnlijk. Een omhelzing voor de families van de slachtoffers”, schreef hij onder meer.

Lamento profundamente la tragedia ocasionada por la volcadura de un tráiler en Chiapas que transportaba migrantes centroamericanos. Es muy doloroso. Abrazo a los familiares de las víctimas. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 10 december 2021

Ook de Guatemalteekse president Alejandro Giammattei sprak zich uit. “Ik leef mee met de families van de slachtoffers, aan wie we alle consulaire hulp zullen bieden die nodig is, inclusief repatriëring”, aldus Giammattei.

Hulpverleners verzorgen een gewonde vrouw na het ongeluk. Beeld AP