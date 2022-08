Martyn van den Hoek: de Lisztvertolker die zocht naar diepgang

Jarenlang stond pianist Martyn van den Hoek bekend als groot Liszt-vertolker. Hij beet zich vast in de zwaarste pianowerken van deze componist. Later verbreedde hij zijn repertoire. Vooral nadat een ernstige longziekte zich vier jaar geleden had aangediend, gaf hij de voorkeur aan componisten als Beethoven en Franz Schubert, bij wie hij meer ‘diepte’ vond. De longziekte is hem donderdag fataal geworden.

Van den Hoek brak in 1986 door toen hij de winnaar werd van het internationale Franz Liszt Pianoconcours in Utrecht. Een jaar later ontving hij ook de Nederlandse Muziekprijs, de hoogste onderscheiding van de overheid voor uitzonderlijk muzikaal talent. Dat Van den Hoek geen bijzonder grote bekendheid kreeg in Nederland, komt doordat hij zich in Wenen vestigde.

Tientallen cd-opnames

Als ambassadeur voor de Rotterdamse Haven gaf hij wereldwijd concerten, onder andere met het Koninklijk Concertgebouworkest. Ook maakte hij tientallen cd-opnames, met werken van Liszt, Chopin, Schubert, César Franck, Beethoven, Brahms en Mendelssohn. Maar de muziek van Liszt bleef na die concourswinst centraal staan in zijn repertoire. Ook was hij sinds 2017 voorzitter van de Nederlandse Lisztkring.

Van den Hoek gaf les aan de conservatoria in Wenen en Utrecht. Daarnaast gaf hij veel lezingen, onder meer over filosofie in de muziek en over fysieke problemen die kunnen ontstaan door pianospelen.

Corona

Vier jaar geleden bracht een longontsteking hem op het randje van de dood. Maandenlang lag hij in coma. Na een longtransplantatie en langdurige revalidatie gaf hij vorig jaar oktober voor het eerst weer een recital. Begin dit jaar wilde hij zijn comeback maken met de bewerking die Liszt maakte van Schuberts Winterreise. Vlak daarvoor werd hij door corona geveld. Na een lang ziekbed overleed hij in Wenen.

