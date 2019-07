‘Martelfokker’ mag zieke raskat niet meer fokken

Dierenfokkers die de grenzen opzoeken bij het fokken van gewilde, zeldzame gezelschapsdieren, begeven zich op glad ijs. Althans, op papier. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is voor het eerst in actie gekomen tegen deze omstreden praktijk. Maar actief opsporen is er niet bij, daar geeft de NVWA geen prioriteit aan.

In het geval van Cattery van de Lootakkers uit het Gelderse Gendt kon de NVWA er echter niet langer onderuit, nadat dierenrechtenorganisatie Dier&Recht publiekelijk de aanval had geopend op deze ‘martelfokker’. Ook minister Schouten van landbouw, natuur en voedselkwaliteit verklaarde recent dat er een einde aan dit soort fokpraktijken moet komen.

Korte poten

Cattery van de Lootakkers biedt online het kattenras Bambino Sphynx aan. Bambino Sphynx-katten missen niet alleen haar, ze hebben ook korte poten. Dat zijn onnatuurlijke kenmerken waardoor ze niet in staat zijn tot natuurlijk gedrag volgens experts. De fokker heeft een officiële waarschuwing gekregen van de NVWA. Elke overtreding levert een boete van 1500 euro op. De eigenares van de cattery laat op haar facebookpagina weten dat ze haar naaktkatten zal steriliseren.

Dier&Recht vroeg de NVWA afgelopen jaren meermaals op te treden tegen dierenfokkers als Cattery van de Lootakkers. Tevergeefs. Op papier is het fokken van huisdieren met lichamelijke gebreken sinds vijf jaar verboden. Maar de NVWA kwam niet in actie, vooral omdat het in de wet opgenomen begrip ‘dierenwelzijn’ te vaag zou zijn.

Vooral na ingrijpen van minister Carola Schouten, verantwoordelijk voor dierenwelzijn, kreeg de actiegroep de wind in de zeilen. In een brief aan de Tweede Kamer hekelde ze dit voorjaar het creëren van nieuwe rassen voor het plezier van de mens. Fokken zonder te kijken naar de gevolgen voor een dier is fout, vindt de minister. Dat toont volgens haar een gebrek aan respect voor de integriteit, het welzijn en de gezondheid van het dier.

Ernstige gezondheidsproblemen

Wel erkende de minister dat het de NVWA ontbrak aan ‘een echte wetenschappelijke onderbouwing’ om te kunnen optreden. Dus vroeg zij de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht om advies. Die concludeerde dat katten als de Bambino Sphynx wel degelijk lijden aan ernstige gezondheidsproblemen. Dat geldt ook voor andere kattensoorten, en voor verschillende hondenrassen. Van natuurlijk gedrag is door fysieke problemen meestal geen sprake.

Het rapport verschafte de NVWA criteria om te bepalen of sprake is van een overtreding bij het fokken van katten en honden. Hoe groot is bijvoorbeeld de neusopening? Welk geluid maakt de ademhaling? In welke mate is het oogwit zichtbaar en is de ooglidreflex gezond? Bij honden wordt voortaan ook de vorm van de schedel, de neus en de ogen opgenomen. Zo moet de snuit van een hond minimaal een derde van de kop zijn.

De Engelse bulldog ademt lastig door fokafwijkingen. Beeld colourbox

Lastig ademhalen

Dier&Recht vindt nu dat er meer fokkers moeten worden aangepakt. Zestien kattenrassen zijn volgens dierenarts Frederieke Schouten van de actiegroep minstens net zo verkeerd als de Bambino Sphynx. De kortsnuitige Pers bijvoorbeeld kampt met benauwdheid, oogklachten en gebitsproblemen. En de Elf heeft dankzij de fokkers ‘leuke’ krullende oren gekregen, maar gaat gebukt onder gewrichtsproblemen. Daarnaast zijn twintig verschillende hondenrassen fout, vindt de actiegroep. Bijvoorbeeld de mopshond en de Engelse en de Franse Bulldog. die lastig ademhalen door fokafwijkingen.

Maar voor de NVWA loopt het allemaal niet zo’n vaart. De inspectiedienst laat in een schriftelijke reactie weten dat ‘de prioriteit ligt bij openstaande handhavingsverzoeken’. “De inspectiecapaciteit wordt risicogericht ingezet.”

Dier&Recht had deze reactie eigenlijk wel verwacht, zegt Schouten. “Maar opsporen en handhaven van de wet is heel eenvoudig. De verkopers van dit soort dieren staan gewoon op Marktplaats.” Als de NVWA inderdaad achterover leunt, kan zij nieuwe handhavingsverzoeken tegemoet zien, dreigt Dier&Recht.

De Nederlandse Kattenfokkers Vereniging en de Vereniging van Beroepsmatige Kennelhouders reageerden niet op vragen van Trouw.

