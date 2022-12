Marokko eindigt op ‘droom-WK’ als vierde na verlies tegen Kroatië

Marokko incasseerde de tweede teleurstelling op rij na de verloren halve finale tegen Frankrijk (2-0). De nederlaag tegen de Kroaten deed zichtbaar veel pijn bij bondscoach Walid Regragui en zijn internationals. Toch zal het waarschijnlijk niet lang duren totdat al dat verdriet plaatsmaakt voor trots en prachtige herinneringen.

Nog nooit stond een Afrikaanse landenploeg in de troostfinale van een WK. Marokko won een poule met Kroatië, België en Canada en schakelde vervolgens ook nog Spanje en Portugal uit.

Slijtageslag

Voor Kroatië en Marokko was het WK al uitgedraaid op een slijtageslag. De nummer 2 van de vorige mondiale titelstrijd wist op weg naar het duel om de derde plaats alleen Canada in de reguliere speeltijd te verslaan. Ook Marokko kwam het succes niet aanwaaien. De Leeuwen van de Atlas knokten zich iedere wedstrijd in Qatar helemaal leeg. Dat bleef niet zonder gevolgen, want de verdedigers Noussair Mazraoui, Romain Saïss en Nayef Aguerd waren niet inzetbaar in de troostfinale. Ook Azzedine Ounahi verscheen niet aan de aftrap. De middenvelder, een van de smaakmakers van zijn ploeg op het WK, kon nog wel invallen.

De Kroatische bondscoach Zlatko Dalić moest ook even puzzelen op zijn basisformatie. Dejan Lovren, Josip Juranović en Marcelo Brozović waren niet inzetbaar, maar Josko Gvardiol bleek op het laatste moment wel beschikbaar. Uitgerekend hij bekroonde een ingestudeerde vrije trap in de 7e minuut met de openingstreffer. Hij kon scoren omdat Achraf Dari te laat voor buitenspel stapte, maar de Marokkaanse verdediger revancheerde zich in de 9e minuut met de gelijkmaker. Kroatië, een land met nog geen 4 miljoen inwoners, ging met een voorsprong rusten nadat een boogbal van Mislav Orsić in de 42e minuut via de binnenkant van de paal in het net was geëindigd.

Laatste WK-wedstrijd Modric?

Hakim Ziyech droeg de aanvoerdersband bij afwezigheid van Saïss. Sofyan Amrabat, eveneens geboren in Nederland, buffelde weer op het middenveld. Hij kwam goed weg toen scheidsrechter Abdulrahman Al Jassim niet floot voor een strafschop toen hij Gvardiol in de tweede helft ten val bracht. De 37-jarige Luka Modric speelde waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd op een WK, sierlijk als altijd. Misschien verschijnt de Kroaat komende zomer nog wel in Nederland voor de finaleronde van de Nations League.