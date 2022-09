Lize Spit en Raoul de Jong: gangmakers van de Boekenweek 2023

De komende Boekenweek staat in het teken van diversiteit. Dat blijkt uit de keuze voor de auteurs van het jaarlijkse geschenk en essay en uit het thema: ‘ik ben alles’.

Twee jonge auteurs worden de gezichten van de Boekenweek 2023. De Vlaamse auteur Lize Spit schrijft het Boekenweekgeschenk. Raoul de Jong, van Surinaamse komaf, neemt het Boekenweekessay voor zijn rekening, maakt de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) bekend.

Niet alleen in de auteurskeuze, ook voor het thema van de Boekenweek koerst de organisatie op diversiteit. ‘Ik ben alles’ luidt het thema. Daarmee wil de CPNB ‘de pluriformiteit van onze identiteit’ vieren. Juist boeken lenen zich daar volgens de CPNB uitstekend voor. Want als lezer kun je je onderdompelen in een andere cultuur, geloofsovertuiging, seksualiteit of leefwijze – om zo ook jezelf te ontdekken. De Boekenweek vindt plaats van 11 tot en met 19 maart.

Lize Spit (33)

Hoe voelt het om het Boekenweekgeschenk te mogen schrijven?

“Inmiddels ben ik er een beetje aan gewend, maar ik heb maandenlang innerlijk dansend rondgelopen met het idee: wow, ik mag dit gaan doen! Ik had niet verwacht dat ik op mijn leeftijd al zo’n eervolle opdracht zou krijgen, de grootste binnen het Nederlandse taalgebied. Ik ben er heel blij mee.”

Heb je iets met het thema van de Boekenweek?

“Zeker, ‘Ik ben alles’ is een prettig thema waar je veel kanten mee uit kunt. Ik leg het uit als de zoektocht naar verschillende identiteiten. Dat thema houdt me erg bezig. Het zit ook in de twee romans die ik heb geschreven. Het smelt gaat over kinderen die in de puberteit belanden en niet meer weten wie ze zijn. In Ik ben er niet krijgt een man een psychische stoornis; hij en zijn partner raken elkaar dan kwijt en moeten zichzelf opnieuw definiëren.”

Waar gaat je Boekenweekgeschenk over?

“Ik voer een fanatiek gedreven personage op dat vanaf het begin veel te verliezen heeft. Dat past goed bij de korte spanningsboog van zo’n novelle. Het verhaal gaat over vriendschap en rituelen die mede je identiteit bepalen. Het speelt in de jaren negentig. Veel meer kan ik nog niet verklappen.”

Valt aan de taal in het boek te merken dat je Vlaams bent?

“Het idioom dat ik gebruik, is inderdaad vrij Vlaams. Ik heb erop aangedrongen dit zo te mogen houden. Met de CPNB hebben we wel gekeken naar woorden die Nederlanders echt niet kennen. Zo heb ik remorque met spijt in het hart vervangen door aanhangwagen. Het Vlaamse jeton, consumptiebon, heb ik wel laten staan, want ik wilde het Vlaamse karakter van mijn personages niet helemaal overboord gooien.”

Je man, Rob van Essen, is een Nederlandse schrijver. Heeft hij je taaltips gegeven?

“Als ik zat te schrijven, riep ik vaak naar de andere kant van het huis: kennen jullie dit woord? Of: hoe zou je dit zeggen? Hij heeft alle versies meegelezen en praatte me moed in. We hadden samen een codenaampje voor het Boekenweekgeschenk (BWG): onderling spraken we van de Belgische Wandel Gids. Het was leuk om dat geheim te cultiveren.”

Naar welk deel van de Boekenweek kijk je het meest uit?

“Lezers ontmoeten. Bij mijn tweede roman kon dat niet, want die verscheen midden in een lockdown. Ik ben blij dat ik nu een herkansing krijg. Het gesprek aangaan met veel mensen die het geschenk hebben gelezen, dat vind ik een prachtig vooruitzicht.”

Raoul de Jong schrijft het Boekenweekessay. Beeld Mark Kohn

Raoul de Jong (38)

Hoe reageerde je toen je hoorde dat je het Boekenweekessay 2023 mocht schrijven?

“Ik begon te huilen. De voorafgaande twee jaar had ik steeds gezocht naar manieren om mensen ervan te overtuigen dat mijn boek Jaguarman niet alleen bedoeld is voor Surinamers, maar voor iederéén, ongeacht huidskleur. Het boek gaat over de vraag wat we kunnen leren van mensen die de Surinaamse geschiedenis hebben overleefd. Ik was er best moe van om steeds te moeten uitleggen dat zo’n onderwerp interessant is voor álle mensen. Dankzij het Boekenweekessay is het net alsof ik een zwaard in mijn hand heb gekregen en een kroon op mijn hoofd. Het zal de strijd een stuk makkelijker maken.”

Maakt je gemengde achtergrond je tot het ideale boegbeeld bij het thema ‘pluriforme identiteit’?

“Ja, dat geloof ik zeker. Ik ben half Surinaams en half Gronings, mijn voorouders kwamen uit China en Frankrijk, ik val op mannen, ik ben bruin en heb blauwe ogen, ik heb een blonde, Nederlandse moeder en een Surinaamse vader. Omdat ik zoveel tegelijk ben, weet ik dat sommige eigenschappen moeilijker liggen dan andere. Over mijn homoseksualiteit kan ik makkelijk praten. Maar als het over mijn Surinaamse wortels gaat, moet ik extra hard werken om het grote publiek mee te krijgen. Met het essay hoop ik een verhaal te vertellen dat veel mensen normaal niet zouden horen. Je hebt alle stukjes van de werkelijkheid nodig om een vol, heel, rond mens te kunnen zijn.”

Je bent de eerste Boekenweekauteur met Surinaamse wortels. Best laat, toch?

“Beter laat dan nooit. Het voelt als erkenning, ook voor al die schrijvers in wier voetsporen ik ben getreden, zoals Anton de Kom, Theo Comvalius en Edgar Caïro. Zij hebben hard moeten vechten om hun stem te laten horen. Dat ik nu ben gevraagd, laat zien dat er dingen ten goede zijn veranderd.”

Waar gaat je essay over?

“Het is een avonturenverhaal. In een droom kreeg ik te horen dat ik moest gaan zeilen. Die droom heb ik serieus genomen: ik ben naar de Caraïben gevlogen en op een schip gestapt. Ik neem de lezer mee op die doldwaze tocht waarin ik schipbreuk lijd en nog veel meer.”

Wat verwacht je van de Boekenweek?

“Ik zie het als een grote kans, bijvoorbeeld om mensen te bereiken die niet eens weten dat er zoiets als een Boekenweek bestaat. Tegelijk vind ik het spannend, alsof ik een koning moet zijn die iets heel groots gaat doen. Maar ik heb er veel zin in, zeker met Lize samen.”

