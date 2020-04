‘Lieve Alexander, wie had ooit gedacht dat ik jou op je verjaardag op deze manier zou feliciteren’

09.45 uur: Koningsdag begint met het luiden van de kerkklokken, als teken van ‘verbinding, verdriet en vreugde’; ze beieren op de meeste plaatsen een kwartier lang.

10 uur: Op straat wordt het ‘Wilhelmus’ gezongen en gespeeld, begeleid door allerlei instrumenten, met medewerking van het Koninklijk Concertgebouworkest. De afgelopen dagen kon je de bladmuziek downloaden en alvast oefenen. Aan die oproep is gehoor gegeven: de partijen voor verschillende instrumenten zijn meer dan 100.000 keer gedownload. Op sociale media verschijnen filmpjes uit het hele land.

10 uur: De timing is hier en daar niet perfect, want terwijl het Wilhelmus op straat nog klinkt, houdt de koning een korte toespraak. Hij spreekt live vanuit de vestibule van Paleis Huis ten Bosch, met zijn vrouw en de drie puberprinsessen aan zijn zijde, allen in feestelijke zomeroutfits. Zelf draagt de koning een blauw pak met overhemd, maar zonder stropdas, wat een informele indruk maakt. Hij leest voor van papier. Dit wordt ‘de aller-allerlaatste Koningsdag thuis van de geschiedenis’, voorspelt hij. De koning maant verder allen het thuiszitten vol te houden, ook na deze 27ste april. “Velen hadden gehoopt op meer bewegingsvrijheid na morgen, ook hier thuis”, zegt hij. “Maar het coronavirus laat zich de les niet lezen.” Hou vol, voor onszelf, de zwakkeren in de samenleving en het zorgpersoneel, dat zo hard heeft gewerkt en nog zal moeten doorwerken, zo luidt zijn boodschap.

Koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane openen de digitale kleedjesmarkt. Beeld BSR Agency, Patrick van Katwijk

12 uur: Koningin Máxima, de prinsessen Amalia (16), Alexia (14) en Ariane (13) openen de digitale kleedjesmarkt op Marktplaats.nl. Alexia en Ariane houden een oranje lint van crêpepapier vast en Máxima knipt het lint door. Nu kunnen mensen een foto van de spulletjes die ze willen verkopen, verzameld op een kleedje, uploaden op de verkoopsite.

Beeldbellend door Nederland

Tussen 14 en 15 uur: Een video-bel-tour door Nederland begint, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst, die op internet is te volgen. De koning en zijn gezin zoeken vanuit Huis ten Bosch via computer of tablet openhartig contact met deelnemers van allerlei digitale groepen en workshops. Enkele resultaten:

Koning Willem-Alexander neemt virtueel de eerste brief in ontvangst in het kader van de actie ‘Vertel het de koning’. Fleur, die maandag ook haar verjaardag viert, mag haar brief eerst voorlezen. “Ik verheug me op de rest”, zegt de koning nadat hij haar brief digitaal heeft aangenomen. Rapper Ali B. bedacht de actie, waarbij kinderen is gevraagd wat ze in een brief aan de koning op zijn verjaardag zouden willen vertellen. Ongeveer 2600 kinderen deden mee. De koning ontvangt de bundeling later.

Koningin Máxima en dochter Alexia beantwoorden vragen in een livestream. Beeld BSR Agency, Patrick van Katwijk

Koningin Máxima en dochter Alexia beantwoorden vragen in een livestreamgesprek met YouTuber Enzo Knol. Hoe is Máxima buiten de camera? “Ik vind mijn ouders... echt wel hele goeie ouders”, zegt Alexia. De koningin heeft ondanks haar drukke baan veel tijd voor het gezin. “Soms is er wel een beetje stress. Maar ik denk dat elke ouder soms betere en soms slechte dagen heeft. Over het algemeen is het altijd wel gezellig.” En de koningin vult zelf aan: “We kunnen heel goed met elkaar lachen.”

Troonopvolger prinses Amalia video-spreekt met Olympisch dressuurkampioen Anky van Grunsven en andere paardenliefhebbers. Een van Amalia’s hobby’s is paardrijden. “Ik spring zelfs”, vertelt ze de anderen over haar favoriete sport.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beeldbellen met het personeel van het UMC Maastricht. “Hoe ervaart u deze Koningsdag?”, luidt de vraag van de jarige. Een verpleegkundige vertelt dat ze het heel moeilijk vindt dat coronapatiënten hun familie niet kunnen zien, vanwege het besmettingsgevaar. De koning begrijpt dat deze extra taak als contactpersoon met de families zwaar is, reageert hij en spreekt zijn grote waardering uit voor hun inzet.

‘Dank jullie, voor wat jullie doen’

16 uur: Tijd voor het formele ‘nationale toostmoment’, live op televisie. Het koningsgezin staat nu met een glaasje in de hand in de zonnige tuin, terwijl andere leden van de familie via beeldbellen te zien zijn. Onder wie niet alleen broer prins Constantijn, maar ook de moeder van de koning, de voormalige koningin Beatrix, inmiddels 82 jaar oud. “Lieve Alexander, wie had ooit gedacht dat ik jou op je verjaardag op deze manier zou feliciteren”, spreekt ze haar zoon toe vanuit het vierkantje in het scherm.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane brengen digitaal een toost uit op Paleis Huis ten Bosch. Beeld BSR Agency, Patrick van Katwijk

De koning bedankt zijn familie voor dit ‘ontroerende digitale moment’. “Maar vooral ook een toost op iedereen die Nederland op dit bijzondere, bizarre moment draaiende houdt”, vervolgt hij. “Niet alleen de zorgprofessionals. Het zijn onze boeren die elke dag ons voedsel produceren, het is de logistiek die zorgt dat het in de winkels ligt, de vakkenvullers die elke dag zorgen dat we het ook kunnen kopen. Het is heel bijzonder hoe de schoonmakers zorgen dat alles gedesinfecteerd wordt, dat iedereen zijn werk kan doen. Er zijn zoveel mensen die Nederland dag in dag uit draaiende houden. Ook voor hen deze hele speciale toost. Dank jullie, voor wat jullie doen.”

Daarop zingt de familie met elkaar – wat rommelig, want digitaal – ter afsluiting ‘Lang zal hij leven’.

