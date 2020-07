Liefde in lockdown: de een kan weer herenigen, de ander wil van z'n partner af

Internationale geliefden springen een gat in de lucht: vanaf 27 juli mogen partners van buiten Europa weer naar Nederland komen. Naast getrouwde stellen mogen nu ook langeafstandsrelaties de grens over. Eerder kon dit niet door het inreisverbod omwille van de coronacrisis.

Maar waar het ene stel elkaar in gedachten al in de armen vliegt, zitten andere mensen muurvast in hun voorbije relatie. Voor hen zijn de nog geldende reisverboden een gevangenis. Wie terug naar een thuisland wil waar het coronavirus opnieuw of aanhoudend woedt, zoals Australië of de Verenigde Staten, kan nog altijd niet terugkeren. Twee partners vertellen.

Marx Janssens videobelt met zijn vriendin Sherry Fattakhov uit Israël. Beeld Reyer Boxem

‘Schat, je mag komen!’

Op de avond dat Marx Janssens (21) het goede nieuws hoort, zit hij nog in zak en as door wéér een afwijzing van immigratiedienst IND. Zijn Israëlische vriendin Sherry Fattakhov (23), met wie hij inmiddels een jaar samen is, zou met geen mogelijkheid naar Nederland kunnen komen. Hij belt net zijn vriendin om de teleurstelling te delen en sjokt intussen nietsvermoedend zijn woonkamer in Appingedam binnen.

“Daar zat mijn vader het journaal te kijken, en die riep: kom kijken, kom kijken!” Uit de beeldbuis klinken op dat moment de verlossende woorden waar Janssens al ruim vier maanden op wacht. “Met mijn telefoon nog in de hand schreeuwde ik het uit: schat, je mag komen!”



Het nieuws komt voor iedereen flink binnen, vertelt Janssens. “Bij mijn vriendin rolden de tranen over haar wangen. Mijn ouders waren ook meteen ontroerd: die hebben mij natuurlijk elke maand radelozer zien worden.” Janssens zelf reageerde meteen dolblij, zegt hij. “Ik danste van euforie door de kamer.”

Het idee dat de twee elkaar na een halfjaar weer kunnen omhelzen, lijkt nu nog onwerkelijk. “We spraken er tijdens het videobellen over als een soort fantasie, iets wat ver weg is. Maar eind deze maand is het eindelijk zover.”

Het stel brengt de komende dagen op ticketsites door. Of de Israëlische Sherry meteen op 27 juli invliegt, als de reisversoepeling ingaat, is nog niet zeker. “We zijn druk bezig met boeken, maar proberen te voorkomen dat ze eerst in een ander EU-land moet overstappen.” Janssens is bang dat ze daar op grenscontroles botst en de toegang tot het Europese continent wordt geweigerd. De meeste omringende landen hanteren immers nog een inreisverbod voor reizigers van buiten de Europese Unie. “Nu de mogelijkheid er is, willen we nul risico nemen.”

Dat stellen dringend wordt verzocht om bij aankomst twee weken in quarantaine te gaan, vindt Janssens geen probleem. “Ik wil haar alleen maar knuffelen en samen op de bank zitten, dat is alles.” Wat is het eerste dat hij doet wanneer zijn geliefde landt op Schiphol? “Voorheen vlogen we elkaar al in de armen als we elkaar een paar weken niet gezien hadden. Nu laat ik mijn koffer vallen zodra ik haar zie en ren ik op haar af. Dat wordt heel bijzonder.”

De Australische Thomas Hollow met zijn Nederlandse vriendin.

‘Ik kan niet blijven, maar ik kan ook niet terug’

Het is nu ruim een jaar geleden dat de 28-jarige Thomas Hollow uit Melbourne voor de liefde naar Haarlem verhuisde. Ongeveer een halfjaar ervoor ontmoette hij zijn Nederlandse vriendin die op reis was in Australië, zo vertelt hij aan de telefoon. “We ontmoetten elkaar via een dating-app en het was meteen raak. We waren smoorverliefd.”

Nog steeds wonen de twee samen in Haarlem, maar een nieuw leven opbouwen in Nederland ging niet zoals gehoopt. Hollow kon in Nederland moeilijk een baan vinden en zit financieel aan de grond. Ondertussen werd zijn vriendin ernstig ziek, waardoor de prille geliefden in een achtbaan van ziekenhuisbezoeken belandden, gevolgd door een moeizaam herstel. Ze had een scala aan klachten, vertelt Hollow, zoals chronische slapeloosheid en geheugenverlies. “Het was emotioneel erg zwaar voor ons, en een baan vinden was niet bepaald mijn eerste prioriteit.”

Toen het coronavirus uitbrak, verloor hij zijn bijbaantje in een restaurant. “Na lang wikken en wegen kwam ik tot de conclusie: ik red het hier niet. Ik moet terug naar Australië.”

Dat blijkt moeilijker dan gedacht: in Australië leeft het virus weer hevig op, en begin deze maand gaat Hollow’s thuisstad Melbourne opnieuw in lockdown. De vlucht die hij in juli naar Sydney boekte, wordt voorlopig uitgesteld. “Ik kan niet blijven, maar ik kan ook niet terug. Ik zit muurvast.”

Hollow’s vlucht staat nu gepland voor augustus, maar het is nog maar de vraag of hij mee kan. “Door de vele besmettingen is het aantal reizigers dat Australië in mag beperkt, ook voor thuiskomers. Daarom is mijn vlucht op het laatste moment geannuleerd.”

Het koppel heeft het er moeilijk mee, zegt Hollow. De twee zouden voorlopig uit elkaar gaan, maar het afscheid duurt voort. “Er zijn veel avonden geweest dat we samen op bed hebben zitten huilen. Als je kiest om te gaan, moet je ook gaan. Nu leven we in een soort limbo.”

