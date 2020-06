Librisjury beloont het positieve mensbeeld in Sander Kollaards troostende roman

De literatuur staat bol van de “moedeloze figuren in hopeloze situaties”; het is in veel romans zelfs “bar en boos”. Daarom viel de jury van de Libris Literatuurprijs voor de uitzondering: ‘Uit het leven van een hond’ van Sander Kollaard. Uit deze kleine roman – krap 156 pagina’s – spreekt zowaar “een positief mensbeeld” – de cursivering komt uit het juryrapport. Een verraste Kollaard nam de prijs maandagavond virtueel in ontvangst tijdens een live uitzending van ‘Nieuwsuur’. Hij woont in Zweden. Het traditionele Libris-diner was vanwege de coronamaatregelen afgelast.

Hoofdpersoon is Henk, een gewone vijftiger: gescheiden en een beetje te dik. Hij is ic-verpleegkundige, maar over zijn cruciale werk gaat het boek niet. De schrijver volgt hem op een vrije zaterdag: Henk doet boodschappen, vergrijpt zich in de kaaswinkel aan een vette dip, maakt zich zorgen om zijn zieke hond, drinkt te veel tijdens een familiebarbecue en wordt verliefd op Mia. En zij ook op hem.

Lichtvoetige en toch geraffineerde zinnetjes

Deze alledaagse belevenissen krijgen glans dankzij Kollaards trefzekere stijl, vindt de jury. De schrijver laat de sympathieke Henk filosoferen over existentiële vragen als: wat is het wezen van de mens? Waarin schuilt het geluk? Wat is de bron van onze levenslust? Maar hij doet dat “zonder dat hij de lezer lastigvalt met onnodige hoogdravendheid”, in lichtvoetige en toch geraffineerde zinnetjes die tot nadenken stemmen.

Al voor de coronacrisis was de keuze op Kollaard gevallen, benadrukt de jury. Neemt niet weg dat een troostende roman “over de lichtheid die het leven draaglijk maakt” juist in deze periode welkom is.

Literaire recensenten waren zeer te spreken over de kwaliteit van de shortlist, ook over Kollaards roman, maar de gedoodverfde winnaar was hij zeker niet. Dat was Manon Uphoff, die met ‘Vallen is als vliegen’ veel indruk heeft gemaakt. Haar gedurfde, experimentele roman gaat over seksueel misbruik binnen een gezin. Ook Oek de Jong gold als kanshebber met ‘Zwarte schuur’, over de Zeeuwse kunstenaar Maris die getekend wordt door een jeugdtrauma. Andere genomineerden waren Saskia de Coster met ‘Nachtouders’, Wessel te Gussinklo met ‘De hoogstapelaar’ en Marijke Schermer met ‘Liefde, als dat het is’. Aan de prijs is 50.000 euro verbonden. Vorig jaar bekroonde de Librisjury ‘De goede zoon’ van Rob van Essen.

Lees ook:

Wie wint de Libris Literatuur Prijs 2020?

Maandag 22 juni wordt de Libris Literatuurprijs 2020 uitgereikt. Rob Schouten las alle genomineerde boeken en kiest de winnaar.

Henk is een man om verliefd op te worden, vonden de lezers van de Boekenclub

De Trouw Boekenclub was enthousiast over ‘Uit het leven van een hond’, al kwam er ook kritiek. Waarom belandt hoofdpersoon Henk met zijn dronken kop samen met zijn 17-jarige nichtje op een bed? Schrijver Sander Kollaard geeft antwoord.