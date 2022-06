Letse premier: EU-status voor Oekraïne ook in Nederlands belang

Het toekennen van de status van EU-kandidaat-lid aan Oekraïne is ook in het Nederlandse belang. Die boodschap draagt de Letse premier Krisjanis Karins in een interview met deze krant.

“Ik schat de Nederlandse argumenten over de praktische bezwaren op waarde”, zegt Karins. “Maar mijn argument is dat we nu niet beslissen dat Oekraïne EU-lid wordt. Het is een politieke kwestie, meer dan een technische of praktische, namelijk de vraag: willen we Oekraïne bij Europa hebben? Ik zeg luid en duidelijk: ja. Ik vind het zorgelijk als we volgende week geen duidelijk genoeg politiek signaal afgeven.”

De Europese Commissie presenteert vrijdag haar ‘opinie’ over de eventuele kandidaat-status van het door Rusland belegerde Oekraïne. Dat oordeel zal naar verwachting positief zijn. De echte beslissing over de toekenning ligt bij de 27 EU-regeringsleiders, op hun top eind volgende week in Brussel.

‘Russische aanval is genocidaal’

Daarvoor is unanimiteit vereist. Nederland geldt binnen de EU als grootste tegenstribbelaar, maar staat niet helemaal alleen. Ook Denemarken en Oostenrijk zouden hun twijfels hebben over de timing.

“We moeten het Europese project ook zien in termen van geopolitiek”, zegt de Letse premier daarover. “Onthou: de Oekraïners vechten voor hun fysieke voortbestaan, hun taal en hun cultuur. De Russische aanval is genocidaal. Als wij nu niet naar voren stappen en zeggen: we willen jullie erbij hebben, dan zou dat een heel slecht signaal aan Oekraïne zijn.”

Een eventuele kandidaat-status heeft vooral een symbolisch karakter en zegt nog weinig over uiteindelijke toetreding, een proces dat doorgaans jaren duurt. Met Albanië en Noord-Macedonië, kandidaat-lid sinds respectievelijk 2014 en 2005, zijn nog niet eens toetredingsonderhandelingen begonnen. Turkije is kandidaat sinds 1999.

Steun van Nederlandse, Deense en Duitse bevolking

“Ik heb de laatste opiniepeilingen niet gezien, over de stemming in Nederland, maar het lijkt erop dat er in heel Europa brede steun is voor de Oekraïense zaak. De Nederlandse, Deense en Duitse bevolking lijken die steun ook te geven. Het zijn de regeringen die hierin niet duidelijk zijn.

“Ik zou de Nederlandse burgers willen meegeven om ook de eigen veiligheid in overweging te nemen. Als wij Oekraïne niet helpen de oorlog te winnen en vervolgens op te nemen in onze familie, dan zullen we allemaal in een gevaarlijker wereld leven. Ook de Nederlanders.”

Karins roept de andere EU- en Navo-landen verder op om meer wapens naar Oekraïne te sturen. Letland heeft al een derde van de gehele defensiebegroting uitgetrokken voor steun aan Oekraïne, onderstreept hij.

Lees ook:

Premier Karins van Letland: ‘Oekraïne moet winnen en wij moeten ze daarbij helpen’

De Letse premier Krisjanis Karins schoof dinsdagavond in het Catshuis aan bij een prominent gezelschap: zes EU-regeringsleiders en Navo-chef Stoltenberg. Trouw sprak met hem.

Wat ging er vooraf aan de halfbakken olieboycot van de Europese Unie?

Het EU-akkoord over een aanstaande boycot van Russische olie werd in Brussel met de nodige opluchting onthaald. Maar was dit wel dat gehoopte toonbeeld van eensgezindheid? Wat ging eraan vooraf?