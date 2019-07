Lerarentekort loopt verder op, vaker onbevoegden voor de klas

Het gaat hierbij om zowel vacatures voor reguliere banen als om de vervanging van zieke werknemers en werknemers die met zwangerschapsverlof zijn. Met hard werken gedurende de zomer hopen schoolbesturen nog een aantal vacatures in te vullen.

Zij schatten zelf in dat ze met een tekort van 1383 leraren het nieuwe jaar starten. Vorig jaar lag dat aantal op 1262 en stonden er dik honderd minder vacatures open. Ongeveer een derde van de schoolbesturen in Nederland werkte mee aan het onderzoek. De PO-raad, de sectororganisatie van het primair onderwijs, liet het onderzoek uitvoeren door DUO.

Het overgrote deel van de bestuurders (85 procent), verwacht dat door de groeiende tekorten de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan. Twee vijfde geeft aan dat ze groepen samen moeten voegen, een keuze die ze liever niet zouden maken. Een derde van de scholen zet noodgedwongen onbevoegde leraren voor de klas.

Dat het aantal vacatures stijgt, is niet onverwacht. Het ministerie van onderwijs en wetenschap zei begin dit jaar al een tekort van 4200 voltijdbanen te verwachten over de komende vijf jaar. Minister Arie Slob kondigde eerder al aan dat hij extra geld uittrekt voor zij-instromers die docent willen worden, en voor regio’s waar het lerarentekort extra groot is, zoals in de Randstad.

Ongelijkheid

Opvallend is dat er achter de komma mínder scholen met tekorten kampen. Er vallen dus hardere klappen op een kleiner aantal scholen. Daardoor groeien de verschillen tussen scholen, wat zorgt voor extra kansenongelijkheid voor leerlingen, vreest de PO-raad. “Heel zorgelijk”, noemt woordvoerder Annemieke Kooper dat.

“Wij weten uit de praktijk dat het lerarentekort het hardste neerslaat bij kwetsbare kinderen”, zegt zij. Ze noemt het speciaal onderwijs en ‘moeilijke’ scholen in de grote steden. Daar zijn de tekorten heel groot en is het dus minder aantrekkelijk voor leraren om er aan de slag te gaan.

Volgens Kooper verplaatst het probleem van de tekorten zich nu steeds, omdat er te weinig nieuwe leraren bijkomen. De PO-raad pleit ervoor nóg meer mogelijkheden te bieden aan zij-instromers, mensen die bijvoorbeeld het bedrijfsleven zat zijn en wel voor de klas willen staan.

Afgelopen vrijdag deed de raad samen met haar collega’s van het voortgezet onderwijs een oproep aan het kabinet voor een ‘noodpakket’ om de problemen in het onderwijs aan te pakken. Volgens de sectororganisaties is er dik 400 miljoen nodig om de problemen op te lossen.

Maar met extra geld trek je geen blik nieuwe leraren open voor komend schooljaar, dat beseft Kooper ook wel. Is het dan tijd voor een moreel appel aan alle Nederlands die ook maar iets ophebben met lesgeven, of de pabo deden maar voor een andere carrière kozen? Ze aarzelt. “Dat zullen wij niet zomaar doen, maar we moeten het wél interessanter maken om leraar te worden, zodat er meer mensen zijn die die stap willen zetten. Dat is erg belangrijk voor de toekomst van het hele land.”

