Leefomstandigheden asielzoekers moeten snel verbeteren, Staat krijgt geen uitstel

De advocaat van de Staat betoogde onder meer dat het niet mogelijk is om maximaal 55 alleenstaande, minderjarige asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel op te vangen en deze opvang korter dan vijf dagen te laten duren. Maar het hof waagde zich maandag nog niet aan een inhoudelijke beoordeling hiervan.

De rechtbank oordeelde eerder deze maand, in een zaak die door VluchtelingenWerk was aangespannen, dat de Staat en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet voldoen aan de Europese normen voor menswaardige opvang. Sommige kwesties moesten per direct of binnen een paar weken verbeterd worden, vond de rechtbank. In afwachting van het hoger beroep wilde de Staat nu uitstel van het uitvoeren van een aantal van deze verbeterpunten.