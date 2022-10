Leefomstandigheden asielzoekers moeten snel verbeteren, de Staat krijgt geen uitstel

De opvang van kwetsbare groepen asielzoekers moet per direct of op korte termijn sterk verbeteren. De regering vroeg om uitstel van een bevel van de Rechtbank Den Haag, maar het Gerechtshof wees dat verzoek maandag af. Zodoende haalt de regering voor de tweede keer in anderhalve week bakzeil in een rechtszaak over de asielopvangcrisis.

Volgens het Gerechtshof weegt het belang van kwetsbare asielzoekers zoals kinderen, zwangere vrouwen en zieken zwaarder dan het belang van de regering. De landsadvocaat betoogde maandag opnieuw dat het kortweg onmogelijk is om de grote problemen in de asielopvang direct op te lossen. Volgens het Gerechtshof is het beter om daar toch meteen mee te beginnen, in afwachting van het hoger beroep in deze zaak, dat op 10 november wordt behandeld.

Per direct verbod op zeer kwetsbare asielzoekers in crisisnoodopvang

De uitspraak van het Hof betekent dat het vonnis van de Rechtbank Den Haag meteen in werking treedt. Oftewel: het is per direct verboden om hele kwetsbare asielzoekers te plaatsen in crisisnoodopvanglocaties, zoals sporthallen met stretchers, tenzij op die locaties de specifieke hulp aanwezig is die deze asielzoekers nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoogzwangere vrouwen en gezinnen met een baby.

Ook betekent de uitspraak dat er na donderdag maximaal 55 alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de opvang in Ter Apel mogen verblijven. Nu slapen daar ongeveer 300 jonge alleenstaanden per dag. Ook mogen minderjarige asielzoekers niet langer dan vijf dagen in Ter Apel verblijven. Daarna moeten ze doorstromen naar een geschikte opvangplek.

Het is echter de vraag of de uitspraak van het Hof tot een oplossing zal leiden. Specifiek over de groep minderjarige asielzoekers in Ter Apel zei de landsadvocaat maandag dat het ‘volstrekt irreëel en ondoelmatig’ is om de staat te verbieden meer dan 55 van hen in Ter Apel op te vangen. Dagelijks komen ongeveer 20 minderjarige vreemdelingen alleen aan in Ter Apel, een ‘ongewoon hoog aantal’, aldus de regering. Voor 1 januari zijn er 1700 extra plekken nodig voor deze jonge asielzoekers, en staatssecretaris Eric van der Burg kan niet toveren, aldus de landsadvocaat.

Van der Burg zelf zei dat het ‘een enorme uitdaging’ zal worden om aan het vonnis te voldoen.

