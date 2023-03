Langzaam komt er een einde aan het waterschap als mannenbolwerk

De woordvoerster van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is in eerste instantie verbaasd. “Wij? Het meeste aantal vrouwen?”, klinkt het blij verrast. Niet alleen telt het waterschap een recordaantal vrouwelijke bestuurders. Een paar dagen was het aantal gekozen vrouwelijke politici zelfs in de meerderheid, blijkt uit een analyse van de stichting ‘Stem op een vrouw’ na de verkiezingsuitslag. Nadat een kandidaat afzag van haar bestuursfunctie (dat ontdekte de woordvoerster), telt het waterschap met 48 procent nog altijd een uitzonderlijk hoog aantal vrouwen.

Dit jaar treedt een recordaantal vrouwen (40 procent) toe tot de Provinciale Staten. De waterschappen zijn van oudsher echte mannenbolwerken. Tot 1992 mochten alleen grondbezitters (onder wie veel boeren) en huiseigenaren stemmen, vandaar. Het maakte dat een journalist een van de waterschappen in 2014 omschreef als een Urker mannenkoor. En in 2019 wees Thea de Roos-Rooden, voormalig burgemeester en dijkgraaf, erop dat waterschappen “nog altijd [bestaan] uit witte mannen, veelal hele en halve pensionado’s”.

Dit jaar steeg in het hele land het aantal vrouwelijke politici binnen de waterschappen, tot 34 procent. Eind jaren negentig was nog maar 11 procent van de waterschapsbestuurders vrouw. En wie weet zijn na de volgende verkiezingen in Drents Overijsselse Delta de vrouwen definitief in de meerderheid.

