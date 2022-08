Langs welke grimmige hoogtepunten voert de reis van de Kamer?

Eén blik op de historische kaart van Suriname is genoeg. De koloniale macht van Holland was enorm, de meeste plantages lagen langs rivieren en ze droegen meestal oerhollandse namen. ‘Nijd en Spijt’, ‘Zorgvliet’, ‘Einde Rust’, ‘Zorg en Hoop’, maar ook ‘Alkmaar’ of ‘Purmerend’, langs de Crommewijnerivier.

Toch is Frederiksdorp, de belangrijkste voormalige plantage die de leden van de Tweede Kamer bezoeken, helemaal niet gesticht door een Nederlander. De wieg van de eerste eigenaar, Johan Friedrich Knoffel, stond in het Duitse Pommeren. Hij was, met zijn broer, als soldaat in Suriname beland. Samen maakten ze fortuin in de plantagewereld. Hoeveel tot slaaf gemaakten er vanaf 1747 werkten is onduidelijk. Op Frederiksdorp is cacao, maar ook koffie en katoen verbouwd.

Wat we wel weten, is dat in 1863, toen de slavernij werd afgeschaft, op Fredriksdorp 86 mensen ‘vrij’ werden verklaard. In heel Suriname waren dat er 34.000. De eigenaren kregen daarvoor een schadeloosstelling. Overigens moesten de ‘vrije burgers’ nog tien jaar lang onder staatstoezicht werken op de plantages. Meestal verbeterden de omstandigheden nauwelijks.

Frederiksdorp is tegenwoordig een belangrijk Surinaams monument, maar ook een toeristisch resort. De sfeer van de oude plantage is voelbaar, diverse oude gebouwen zijn hersteld. Dit jaar opende op Frederiksdorp ook het ‘Verhalenmuseum’ in een oud-plantagehuis, vol met persoonlijke verhalen. Daarbij komt ook de positie van contractarbeiders aan bod, die vanaf 1873 zijn geworven: 25 Brits-Indische arbeiders en 69 Javaanse.

Het slavernij monument op Curacao. Beeld ANP

Mariënburg

Een andere plantage die de Nederlandse parlementariërs gaan bezoeken is Mariënburg, schuin tegenover Frederiksdorp, aan de overkant van de Commewijnerivier. De suikerrietplantage is in 1745 gesticht door Maria de la Jaille, telg uit een plantagefamilie: haar ouders bezaten al de plantage Nieuwzorg. Maria was weduwe van de omstreeks 1715 uit Delft in Suriname gearriveerde domineeszoon David de Hoy, die tijdens zijn leven de grote suikerplantage Hooyland – eveneens aan de Commewijne.

Mariënburg kent een roerige geschiedenis. Op 4 februari 1761 vluchtten bijvoorbeeld 20 slaven het bos in – van hen is nooit meer iets gehoord. Ook na de slavernij waren de arbeidsomstandigheden en betaling beroerd. In 1902 gingen Javaanse en Hindoestaanse contractarbeiders op Mariënburg in staking. Ze waren de uitbuiting en lage lonen beu. Uiteindelijk is de staking bloedig neergeslagen door het koloniale leger wat 17 arbeiders het leven kostte. 39 raakten gewond. Acht arbeiders werden veroordeeld tot 12 jaar dwangarbeid.

Op Curaçao

De Tweede Kamercommissie bezoekt op Curaçao Fort Amsterdam, gebouwd door de West-Indische Compagnie in 1634. Curaçao was in de slavenhandel een onmisbare schakel. Nadat de Portugezen het eiland hadden verlaten, ontstond daar onder Hollandse leiding een van de belangrijkste slavenmarkten in de regio. Naar schatting zijn vanuit Curaçao ruim 110.000 slaven verhandeld, vooral naar Suriname. Toen slavernij werd afgeschaft, kregen 11.000 mensen op het eiland hun ‘vrijheid'.

Fort Amsterdam was de zetel van de gouverneur die in 1795 te maken kreeg met een grote opstand van tot slaaf gemaakten. De grote leider van de opstand was Tula, een charismatische, inspirerende figuur en een bekwaam redenaar. Geïnspireerd door geruchten over een slavenopstand in de Franse kolonie Haïti en goed op de hoogte van de idealen van de Franse Revolutie, wist hij lotgenoten van diverse plantages te verenigen. De opstand werd, na mislukte onderhandelingen, uiteindelijk neergeslagen. Tula is uiteindelijk verraden, gruwelijk gemarteld en onthoofd. Zijn hoofd is ter afschrikking op een spies tentoongesteld. Tula is in 2010 uitgeroepen tot nationale held van Curaçao. Zijn dood wordt ieder jaar herdacht op 17 augustus. De Nederlandse parlementariërs zijn daar dit keer bij. Daarbij zullen zij ook een krans leggen.

Lees ook:

Tweede Kamer legt oor te luister in vroegere koloniën

Kamerleden van negen partijen gaan naar Suriname en de Antillen om ter plekke te ‘luisteren’ hoe het slavernijverleden doorwerkt in het heden.

Plantages zijn ons erfgoed

Ex-militair Anton Hagemeyer vindt dat in Suriname heel wat Nederlandse historie ligt te vergaan. Dus knapte hij er de plantage Frederiksdorp op, inclusief appartementen.