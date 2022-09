Landbouwminister Henk Staghouwer voelt te weinig vertrouwen en stapt op

Hij voelt te weinig vertrouwen bij de Tweede Kamer in zijn optreden in de aanpak van het stikstofprobleem. Maandagavond gaf Staghouwer een statement op zijn ministerie, waarin hij benadrukte dat “boeren en vissers zekerheid” nodig hebben.

De landbouw staat met de stikstofdoelen voor een enorme omslag, aldus de bewindsman. “Ik heb mezelf de vraag gesteld: ben ik de juiste persoon om als minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit leiding te geven aan de opgaven die er liggen? Ik ben het afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben”, aldus Staghouwer.

“Ik wens mijn opvolger, samen met de toegewijde werknemers, alle succes toe”, voegde de bewindsman toe. Hij wilde niet op vragen ingaan.

Uitzonderingspositie

Minister Carola Schouten (armoedebeleid) neemt de taken van Staghouwer voorlopig over. Schouten was in het vorige kabinet minister van Landbouw.

Hoewel er over Staghouwer al langer twijfels leefden aan het Binnenhof, kwam zijn opstappen op maandag toch onverwacht. Eerder die dag kondigde de minister nog aan dat er een conceptafspraak met Brussel was gemaakt over de uitzonderingspositie voor Nederlandse boeren op het gebied van mest. Die positie wordt afgebouwd, maar er staat wel een vergoeding tegenover.

Maandag kondigde Staghouwer aan dat de voorstellen, die de Kamer voor Prinsjesdag had geëist, langer op zich laten wachten. Staghouwer wilde de stikstofgesprekken tussen boeren en kabinet onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes afwachten.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers spreekt van een “beroerde dag”. Volgens hem heeft Staghouwer “alles gegeven om de pittige verantwoordelijkheid waar te maken” als minister van Landbouw. “In zijn verklaring bij zijn aftreden geeft hij aan dat hij zich steeds meer de vraag stelt of hij de aangewezen man is om als minister de grote uitdagingen waar de landbouw voor staat, aan te gaan. Die eerlijkheid kenmerkt Henk ook”, aldus Segers.

Rutte: Waardering voor Staghouwer, respect voor ‘dappere besluit’ Premier Mark Rutte heeft “veel waardering voor het werk dat Henk Staghouwer heeft verzet” als minister van Landbouw. De bewindsman stapte maandag op. “Ik respecteer zijn dappere besluit om zijn taken neer te leggen en wens hem alle succes in de toekomst”, aldus Rutte. D66-leider Jan Paternotte noemt de vertrokken bewindsman een “bestuurder met een warm hart”. Hij vervolgt: “Hij ging het waagstuk van de politiek aan, wetend dat de opgave lastig zou zijn. De openheid waarmee hij zijn besluit verklaart verdient lof.” Caroline van der Plas (BBB) noemt het aftreden onvermijdelijk. Ze vindt het heel vervelend voor Staghouwer zelf, “maar als minister van Landbouw was hij totaal niet geschikt”, zegt ze op Twitter. Het is cruciaal dat er snel een nieuwe minister van Landbouw wordt benoemd na het aftreden van Henk Staghouwer. De belangrijke dossiers in de sector vragen daarom, zegt landbouworganisatie LTO in een eerste reactie. LTO heeft “met respect kennisgenomen” van het besluit van Staghouwer.

