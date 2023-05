Kyiv voor tweede nacht op rij bestookt met Russische luchtaanvallen

De Amerikaanse president Joe Biden reageerde "uiterst negatief" toen hij hoorde dat Rusland is begonnen met het verplaatsen van kernwapens naar Belarus. Dat vertelde Biden vrijdagavond tijdens een persmoment in Washington.

Eerder op de dag verklaarde het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) dat de actie van Rusland niet betekent dat de nucleaire dreiging verhoogd is. De denktank wees erop dat Rusland nu ook al in staat is om verschillende doelen te raken. Daarvoor was het niet nodig om de wapens naar Belarus te verhuizen.

Volgens het ISW is het voornamelijk een manier om Belarus verder in te lijven in de Russische invloedssfeer. Daarnaast stelt het ISW dat het sowieso onwaarschijnlijk is dat Rusland kernwapens zal inzetten tegen Oekraïne of andere doelen.

Donderdag veroordeelde de Japanse kabinetschef Hirokazu Matsuno het verplaatsen van de kernwapens al. "Als het enige land dat tijdens een conflict is aangevallen met kernwapens, zal Japan nooit Ruslands dreiging met kernwapens accepteren, laat staan het gebruik ervan", aldus Matsuno. (ANP)