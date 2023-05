Kroningsceremonie in Westminster Abbey begonnen

Charles en Camilla zijn in koninklijke processie aangekomen bij Westminster Abbey. De dienst in de Londense kerk duurt twee uur. De kroning is voor het Britse koningshuis de eerste in zeventig jaar en de veertigste op deze locatie sinds die van William I in 1066.

Inmiddels zijn ook de familieleden van koning Charles en koningin-gemalin Camilla aangekomen. Zij zijn vlak voor de aankomst van het koningspaar de kerk binnen gegaan.

Prins Harry kwam als een van de eerste familieleden aan, samen met prins Andrew en zijn kinderen Eugenie en Beatrice en hun partners. Daarna volgden Charles' broer Edward en zijn zus Anne.

AFP - Prins Harry komt als eerste van de familieleden aan bij Westminster Abbey.

In tegenstelling tot zijn broer William zit prins Harry niet op de eerste rij tijdens de kroning, maar op rij drie, waar ook prins Andrew zit. Het was lange tijd onzeker of Harry wel naar de kroning zou komen, omdat de relatie met zijn familie is verslechterd na zijn stap terug binnen het Britse koningshuis in 2020. Zijn vrouw Meghan is thuis in de Verenigde Staten bij hun twee kinderen Archie en Lilibet.