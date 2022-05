Kroegbazin Annie Koetsier gaf haar leven voor het illegale Trouw

Uit nieuw archiefonderzoek blijkt dat Koetsier begin ’44 werd opgepakt door de Duitsers, zeer waarschijnlijk vanwege haar aandeel in de verspreiding van de illegale krant.

Naast Annie Koetsier worden vijf mannen toegevoegd: Willem Jelle Berg, Jan Kip, Anthonie Petrus Riebel Hendrik Ridder, Klaas Ritzema en Rentje Ritzema. Het totale aantal ‘doden voor Trouw’ komt daarmee op 202, onder wie twee vrouwen. De lijst met namen is in 2020 opgesteld door historicus Peter Bak, die veel onderzoek deed naar het illegale Trouw.

Er is maar weinig bekend over de rol van vrouwen in het Trouw-netwerk, los van vrouwen als Gezina van de Molen (mede-oprichter van Trouw, over wie een biografie verscheen in 2006) en Mien Bouwman, de verloofde van een van de andere oprichters, Wim Speelman. “Het is natuurlijk wel apart”, zegt Bak, “dat er tussen die tweehonderd namen maar twee vrouwen zitten.”

Bak stuitte op de naam Annie Koetsier door onderzoek dat onlangs is geplaatst op de website van de werkgroep Struikelstenen Deventer, dat hij zeer degelijk acht. Voor Koetsier, die samen met haar zuster Café de Zon runde, wordt op 23 juni een herdenkingssteen gelegd. In het onderzoek wordt haar link met Trouw belicht.

Pakketje Trouw-kranten

Annie Koetsier werd opgepakt in een serie arrestaties van Trouw-verspreiders. Uit een opgedoken verslag van de arrestatie blijkt dat ze pas werd meegenomen door de Duitsers toen een andere arrestant haar herkende als de vrouw aan wie hij twee dagen eerder een pakketje met Trouw-kranten had gebracht.

Peter Bak acht het al met al ‘zeer waarschijnlijk’ dat Koetsier betrokken was bij Trouw. Dat ze in Kamp Haaren terechtkwam op 56-jarige leeftijd, toen daar nog zo’n veertig andere Trouw-gevangenen geconcentreerd zaten, is ook een belangrijke aanwijzing, zegt hij. Wat voor rol ze precies had in de verspreiding van de krant, blijft onduidelijk.

Van deze groep Trouwverspreiders en -drukkers werden uiteindelijk 23 mannen gefusilleerd in wat het Trouw-ultimatum is geheten. Annie Koetsier zat hier niet bij. Ze werd van Haaren overplaatst naar Kamp Vught, en overleed uiteindelijk op 5 maart 1945 in het Duitse vrouwenkamp Ravensbrück.

Lees ook:

Dit zijn de 202 doden van Trouw: zij die stierven voor de krant

De ‘23 van Trouw’, de verspreiders die in augustus 1944 in Kamp Vught werden gefusilleerd, waren lang niet de enige verzetsmensen die stierven voor deze krant. Vooral in de laatste oorlogswinter vielen veel slachtoffers.

Gezina van der Molen, per saldo toch ’een formidabele vrouw’

Gezina van der Molen, een van de oprichters van deze krant, was een moedige verzetsvrouw, schrijft biograaf Gert van Klinken. Na de oorlog vervulde zij een omstreden rol bij de opvang van Joodse pleegkinderen. Ondanks deze donkere vlek op haar leven blijft het oordeel positief, vindt Jan Kuijk.