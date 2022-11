Kritiek op plan excuses slavernijverleden. ‘Veel beroering in de Afro-Caribische Nederlandse samenleving’

Kritiek op het plan van het kabinet om excuses te maken voor het Nederlandse slavernij verleden. De geplande datum − 19 december − stuit sommigen tegen de borst. De stichting Eer en Herstelbetalingen Slachtoffers van slavernij ziet liever de koning of Rutte komen in plaats van minister Weerwind. Maar de premier is niet van plan af te reizen.

Eerder deze maand lekte uit dat het kabinet op maandag 19 december excuses maakt voor het Nederlandse slavernijverleden. Zeven bewindslieden uit het kabinet-Rutte IV reizen naar Suriname en de Nederlandse overzeese gebieden in de Cariben. Premier Mark Rutte maakt excuses in Nederland. De plannen zijn nog niet officieel bevestigd.

Het afgelopen jaar brachten delegaties van de Tweede Kamer een bezoek aan de oud-koloniën Suriname en Curaçao. De Kamerleden luisterden naar de wensen voor excuses van de slavernij, ook al was toen nog niet bekend dat die er komen. Curaçao wil graag 17 augustus als datum voor de excuses. Dat is de dag waarop in 1795 een slavenopstand begon. Suriname wil graag 1 juli. Formeel is dat de dag van de afschaffing van de slavernij.



‘Ongepast’

Nu duidelijk is dat minister Weerwind op 19 december naar Suriname komt, klinkt er kritiek. De stichting Eer en Herstelbetalingen Slachtoffers in Suriname noemt het plan stichting ‘ongepast’, Weerwind is volgens hen “nazaat van slaafgemaakten in Paramaribo”.

“Nederland heeft toch ook niet aan een Indonesische nazaat van de Indonesische slavernij gevraagd om zulks in Indonesië te doen?”, zegt voorzitter van de stichting Roy Kaikusi Groenberg. “De Duitsers hebben toch ook niet aan een Hollander gevraagd om excuses voor De Tweede wereldoorlog in Nederland aan te bieden?”, gaat hij verder. Het besluit heeft volgens Kaikusi voor ‘veel beroering in de Afro-Caribische Nederlandse samenleving’ gezorgd.

“Deze gang van zaken brengt veel beroering met zich mee in de Afro-Caribische Nederlandse samenleving”, zegt Kaikusi Groenberg. De stichting ziet graag dat de koning op 1 juli 2023 “ten overstaan van de nazaten van de inheemse en Afrikaanse slachtoffers” excuses aanbied. “Suriname is namelijk de plaats geweest waar Nederland op grootste schaal slavernij heeft bedreven.”

Premier Mark Rutte liet vrijdag weten dat het niet aan de koning is om excuses te maken. De vorst is namelijk een “symbool van de eenheid van het land”, redeneert Rutte. “Die wil je niet in het politieke debat trekken.”

Betrokkenen moeten meepraten

Ook de Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS) is niet blij excuses-plannen. Voorzitter Armand Zunder liet zaterdag in de Surinaamse krant de Ware Tijd weten dat het proces van excuses voor het slavernijverleden volgens hem veel te snel gaat. Hij heeft al vaker benadrukt dat de formulering van de spijtbetuiging heel gevoelig ligt. Het is daarom van belang dat alle betrokkenen, onder wie de inheemsen en nazaten van tot slaaf gemaakten in Suriname, hierover meepraten. Als dat niet gebeurt, bestaat volgens Zunder het risico dat de betrokkenen de excuses niet aanvaarden.

In het programma Buitenhof zei Joyce Sylvester, voorzitter van de staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, dat het kabinet de komende tijd in gesprek moet gaan over de excuses. Ook zij hoopt dat de koning excuses zal maken.

Ze waarschuwt dat data rond de excuses gevoelig liggen. De kritiek moet volgens haar serieus genomen worden. Dit “geeft mij het signaal dat er ruis op de lijn is”, zegt Sylvester. “Je kunt het wel goed bedoelen, maar als het niet zo wordt opgepakt en als de boodschap niet zo wordt ontvangen, bereik je nog niks.

Lees ook:

Groeiende steun voor slavernijexcuus, maar meerderheid wil er niet aan

Een groeiend aantal Nederlanders vindt het Nederlandse verleden in de slavernij ‘ernstig’. Onder Nederlanders zonder migratieachtergrond neemt het begrip voor een slavernijexcuus toe. Maar een meerderheid ziet er nog steeds niets in.