Kritiek op de overheid tijdens de klimaattop? Daar heeft Egypte geen zin in

In het centrum van de Egyptische hoofdstad Cairo is al enige tijd een grote politiemacht op de been. Ze hebben het druk, want er zijn oproepen gedaan om op 11 november – terwijl de klimaattop in Sharm-el-Sheikh in volle gang is – te protesteren tegen de overheid.

Veelal jonge voorbijgangers worden staande gehouden waarna een agent in hun telefoons op zoek gaat naar kritische berichten en socialemediaberichten over Egypte en president Abdel Fattah al-Sisi.

Bij het minste of geringste worden ze in een politiebus gezet en meegenomen. Sinds oktober zijn honderden mensen opgepakt, volgens advocaten zijn tallozen van hen ook thuis of op hun werk opgepakt vanwege berichten die ze op sociale media gezet zouden hebben.

Eén geluid

De lokale mensenrechtenorganisatie Arabic Network for Human Rights geeft aan dat Egypte zo’n 65.000 politieke gevangenen telt, vaak opgezadeld met dezelfde aanklacht: het verspreiden van vals nieuws en aansluiting bij een terroristische organisatie.

Vorige week nog werd de Indiase klimaatactivist Ajit Rajagopal in Cairo opgepakt die vanuit de hoofdstad naar Sharm-el-Sheikh wilde lopen om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Een dag later werd hij vrijgelaten.

Met de klimaattop is er maar één geluid dat naar buiten mag komen, zowel binnen Egypte als naar de buitenwereld toe. Dat geluid wordt duidelijk in een gelikte video op de website waarin Sharm-el-Sheikh als ‘groene stad’ geprofileerd wordt en jonge Egyptenaren van een duurzame vakantie genieten onder daken belegd met zonnepanelen en met recyclebare rietjes en elektrische auto’s.

Wie zijn er welkom?

Het is een schril contrast met de rest van het land, waar het nog steeds geaccepteerd is om je afval op straat te gooien, riool- en afvalwater in de Nijl te lozen en álles wat je koopt met veel plastic in te pakken. Ngo’s die hier kanttekeningen bij plaatsen en meer bewustwording onder de bevolking willen creëren, worden geweerd van de top, schrijft mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) in een rapport.

Wie wel welkom zijn? “Ngo’s en prominente spelers op het gebied van vuilnisinzameling, recycling, hernieuwbare energie, voedselzekerheid en klimaatfinanciering”, meldt HRW. Niet welkom zijn “Ngo’s en activisten die wijzen op het falen van de overheid om burgers te beschermen tegen schade veroorzaakt door bedrijfsbelangen, waterveiligheid, industriële vervuiling en milieuschade door onroerend goed”, en de lijst gaat nog even door.

Over de milieu-impact van de ondoorzichtige rol van het leger die grote delen van de economie in handen heeft en allerlei ‘nationale’ infrastructuurprojecten bouwt, zoals een nieuwe administratieve hoofdstad midden in de woestijn ter grootte van dik drie keer Amsterdam, wordt officieel niks naar buiten gebracht.

Ook niet over Coca Cola als trotse officiële sponsor van de klimaattop, want over het watergebruik en de plasticvervuiling door dit bedrijf mag het nu even niet gaan.

Greta Thunberg gaat niet

Mede daardoor besloot de bekende klimaatactivist Greta Thunberg niet naar Egypte af te reizen. “Er zijn veel redenen om niet naar COP27 te gaan, maar de ruimte voor maatschappelijke organisaties is wel heel klein dit jaar.” Het stukje in de hoek van het conventieterrein dat is aangewezen als ‘gebied om te protesteren ’, maakt op haar geen indruk.

Thunberg was vorige week met honderden ngo’s medeondertekenaar van een petitie waarin de Egyptische autoriteiten werden opgeroepen om politieke gevangenen vrij te laten en meer ruimte te geven aan het maatschappelijk middenveld om zo vrije meningsuiting te garanderen en hen aan te moedigen de klimaatcrisis aan te pakken. Vorig jaar was Thunberg nog wel aanwezig bij de top in Glasgow.

Precair is de zaak rondom de prominente activist Alaa Abd al-Fattah, een van de bekendste gezichten van de revolutie in 2011 die een einde maakte aan de dertigjarige regeerperiode van president Hosni Mubarak. Van de afgelopen tien jaar bracht hij zo’n negen jaar in gevangenschap door en nu zit hij een straf van vijf jaar uit vanwege het delen van een kritisch Facebook-bericht.

De zussen van Alaa Abd al-Fattah hielden een sit-in buiten het Britse Foreign Office om extra aandacht te vragen voor de precaire situatie waarin hun broer verkeert. Klimaatactivist Greta Thunberg betuigde ook haar steun. Beeld Getty Images

Uit protest begon hij zeven maanden geleden een hongerstaking. Na anderhalve maand nam hij wel weer 100 calorieën per dag tot zich. Sinds vorige week keerde hij weer terug naar 0 calorieën per dag. Sinds zondag, het begin van de top, drinkt hij ook geen water meer. Daarmee zet Alaa zijn leven op het spel en zal hij waarschijnlijk het einde van de top niet halen, met als ultiem doel actie te ontlokken vanuit de Egyptische en Britse overheid – hij heeft beide nationaliteiten – en zijn vrijlating te bewerkstelligen.

We have received a letter from PM @RishiSunak pledging to call for release of Alaa "at the highest levels" and an end to his "unacceptable treatment."



Hij weet: Egypte kan zijn dood absoluut niet gebruiken tijdens het grootse pr-evenement. In een essay in de Britse krant The Guardian schrijft de Canadese auteur en activist Naomi Klein: ‘Als de internationale gemeenschap niet in staat is om Alaa te redden, het symbool van de dromen en hoop van een generatie, welke hoop is er dan om een bewoonbare planeet te redden?’

