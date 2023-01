Krijgt Zeewolde duizenden militairen op een ‘superkazerne’?

Zo’n 7000 militairen moeten gaan werken vanaf een nieuwe kazerne in Zeewolde. Dat heeft de commissaris van de koning van Flevoland, Leen Verbeek, maandag gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak.

Hij refereerde daarmee aan plannen van het ministerie van defensie die al eerder bekend werden. De krijgsmacht is op zoek naar een nieuwe locatie centraal in het land, en begin december maakte staatssecretaris van defensie Christophe van der Maat bekend dat de voorkeur uitgaat naar Zeewolde.

Volgens commissaris van de koning Verbeek zullen in de toekomst dus duizenden militairen vanuit Zeewolde werken. Ook zouden er 1300 opleidingsplaatsen komen. Die aantallen wil Defensie nog niet bevestigen, al is het volgens een woordvoerder zeker de bedoeling dat militairen op de nieuwe kazerne hun opleiding kunnen volgen. Defensie heeft 500 hectare grond nodig voor de nieuwe kazerne, waarop ook een oefenterrein moet komen.

De plannen zijn nog niet definitief. Het kabinet neemt ‘medio 2023' een beslissing over de locatie voor de 'superkazerne’, zoals Van der Maat die noemde. Als het inderdaad Zeewolde wordt, dan heeft dat gevolgen voor enkele agrarische ondernemers die de grond nu van de rijksoverheid pachten. Zij zullen dan plaats moeten maken. De boeren zijn boos over de plannen. In een brandbrief noemen negen ondernemers de plannen voor een nieuwe kazerne in Zeewolde ‘absurd’ omdat het volgens hen gaat om de vruchtbaarste grond van Flevoland.

Groot vastgoedplan van Defensie

Defensie wil een nieuwe kazerne in het midden van het land, zodat verschillende ondersteunende eenheden (bijvoorbeeld op het gebied van logistiek en bevoorrading) vanuit één locatie kunnen samenwerken. Omdat deze eenheden brigades in zowel het noorden, zuiden als het oosten van het land moeten ondersteunen, gaat dat het effectiefst vanuit een centraal gelegen locatie.

Tekst gaat door onder kaart.

Beeld Bart Friso

De nieuwe kazerne is onderdeel van een groot vastgoedplan van Defensie. Door jarenlange bezuinigingen zijn veel van de defensielocaties ernstig verouderd. Staatssecretaris Van der Maat wil dat de komende jaren veranderen. De werkomstandigheden van militairen en burgerpersoneel van Defensie moeten verbeteren.

Daar hoort wat de staatssecretaris betreft ook bij dat defensiemedewerkers minder vaak hoeven te verhuizen. Nu worden nog met regelmaat mensen overgeplaatst van een kazerne aan de ene, naar een werkplek aan de andere kant van het land. Een heel gezin moet dan verkassen, of de werknemer moet door de week intern verblijven. Dat bezwaar werd ook genoemd als argument tegen de verplaatsing van 1800 mariniers van Doorn naar Vlissingen. Mariniers wilden niet met hun gezinnen naar Zeeland verhuizen, en in 2020 besloot het kabinet om die reden de marinierskazerne naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn te verplaatsen.

De beoogde nieuwe kazerne in Zeewolde is niet de enige plek waar meerdere defensie-eenheden zullen gaan samenwerken, zodat mensen mogelijk langer op één plek kunnen blijven. De eenheden die nu in Assen en Havelte zijn gestationeerd, zullen in de toekomst gaan werken vanuit de Johannes Postkazerne in Havelte, waar nu al de 43e Gemechaniseerde brigade zit. Defensie zoekt ook naar mogelijkheden om de kazerne van het Korps Commandotroepen in Roosendaal uit te breiden, zodat de eenheden die hen ondersteunen op dezelfde plek kunnen worden gestationeerd.

Defensie hoopt zo ook aantrekkelijker te worden voor potentieel nieuw personeel. Nog altijd kampt de krijgsmacht met vele open vacatures.

