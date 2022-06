Krijgen erkende vluchtelingen wel een woning? Provincies gaan er beter op letten

Provincies gaan actiever in de gaten houden of gemeenten voldoende woonruimte vrijmaken voor statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning. Daarmee komen de provincies tegemoet aan een dringende oproep van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). Die wil dat provincies ingrijpen als gemeenten te weinig doen om erkende vluchtelingen te huisvesten. “De tijd van vrijblijvendheid is voorbij”, volgens De Jonge.

De vraag is echter hoeveel de oproep van de minister uitmaakt. Uit een rondvraag van Trouw blijkt dat de meeste provinciebesturen al ruim vóór zijn verzoek in actie zijn gekomen. Waar provincies voorheen tweemaal per jaar peilden of de gemeenten op schema lagen met het bieden van woonruimte aan statushouders, is dat sinds het uitbreken van de Oekraïne-oorlog vaak eens per kwartaal.

Huiverig om hard in te grijpen

Tegelijkertijd zijn de provincies huiverig om hard in te grijpen. Wanneer een gemeente extreem laks of nalatig is, kan een provincie in het uiterste geval de huisvestingstaak volledig overnemen. De provincie kan dan op kosten van de gemeente alsnog woonruimte regelen voor de statushouders. Maar geen enkele provincie lijkt bereid dit middel in te zetten.

Deze zogeheten indeplaatsstelling wordt gezien als een paardenmiddel, iets dat koste wat kost moet worden voorkomen. Het is één keer voorgekomen dat een provincie die stap wel nam, en dat leidde toen tot een groot bestuurlijk conflict: in 2017 nam de provincie Groningen de taken van de gemeente Delfzijl over, waarna die dat besluit aanvocht bij de Raad van State. De provincie kreeg weliswaar gelijk, maar de relatie met de gemeente raakte ernstig bekoeld.

Geheven vingertje

“Ik zit zeker niet op zo’n escalatie te wachten”, zegt Jan de Reus, gedeputeerde in Flevoland en woordvoerder namens het Interprovinciaal Overleg, waarin de provinciebesturen zijn verenigd. “De meeste gemeenten zijn heel welwillend, maar kampen simpelweg met een woningtekort. Met een geheven vingertje schiet je dan weinig op.” Volgens De Reus kan een provincie de gemeenten beter ‘helpen en verleiden’, bijvoorbeeld door locaties aan te wijzen waar flexwoningen kunnen komen.

Uit de rondvraag – waar tien van de twaalf provincies op reageerden – blijkt dat veel gedeputeerden dit gevoel delen. Stuk voor stuk noemen ze de oproep van minister De Jonge ‘begrijpelijk’, zeker na de chaos bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Tegelijkertijd vrezen zij dat intensiever toezicht geen wondermiddel is, gelet op het schrijnende woningtekort.

“We realiseren ons dat het gezien de krappe woningmarkt op dit moment een enorm lastige opgave is voor gemeenten om aan de wettelijke verplichting van de taakstelling te voldoen”, zegt bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland. De Gelderse gedeputeerde Peter Kerris verwoordt het nog wat stelliger. “De oplossing zit niet in scherper toezicht, maar in het versnellen van de woningbouw.”

Lees ook:

Kabinet kan gemeenten vanaf begin 2023 verplichten tot opvang asielzoekers

Uiterlijk begin volgend jaar moet er een wet van kracht zijn die gemeenten verplicht asielzoekers op te vangen, zo heeft het kabinet besloten.