Korsakov-patiënten moeten hun peuk nu ook uitmaken

Na een overbruggingsperiode van twee jaar moeten Korsakov-patiënten er ook aan geloven. De sigaret moet uit. Althans, binnen de muren van zorginstellingen. Lange tijd waren de oudere kwetsbare bewoners een uitzondering in de tabaks- en rookwarenwet, maar op 1 juli is het afgelopen. Zelfs op het balkon is een sigaretje roken verboden.

Zorginstelling Archipel in Eindhoven voorziet problemen. Want verslaafde bewoners met geheugenstoornissen kun je niet zomaar met hun pakje Van Nelle de straat op sturen. Onverantwoord. “Dit is enorm ingrijpend voor bewoners die roken, dat beseffen we, maar we staan redelijk met de rug tegen de muur”, zegt een woordvoerder van de instelling in het Eindhovens Dagblad.

Cliënten op de gesloten afdelingen van een andere Eindhovense zorginstelling kregen vorig jaar al te maken met het rookverbod. Zij spanden een kort geding aan, omdat zij weer wilden roken op hun kamer. De rechter moest beoordelen of dat verbod in strijd was met de huisregels. Het probleem was echter dat er geen regels waren opgenomen in het huisreglement, waardoor de rechter geen uitspraak kon doen.

Voor de Archipel is het hopen dat het zover niet komt. De zorginstantie zegt in een brief aan bewoners dat stoppen, op welke leeftijd ook, goed is voor de gezondheid. De directie kijkt naar een oplossing voor wie niet zonder kan. De instelling onderzoekt of begeleiding kan worden geboden aan rokende Korsakov-patiënten die het terrein moeten verlaten voor hun rookmomentje.

Lees ook:

Tabakssector liet strenge maatregelen uit het rookakkoord schrappen

De tabakslobby had invloed op de inhoud van het rookakkoord. Zo werd de beoogde prijsverhoging van een pakje sigaretten gestaakt.