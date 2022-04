Liveblog Koningsdag

Koning reist ondanks klimaatbeloften met bus naar Maastricht

Kinderen en hun ouders nemen positie in op de vrijmarkt in het Vondelpark tijdens Koningsdag. Beeld ANP

Voor het eerst sinds 2019 viert Nederland weer Koningsdag als vanouds. De koninklijke familie bezoekt woensdag Maastricht, zoals dat in 2020 al het plan was. In de rest van het land wordt gefeest. In dit liveblog praten we u bij over de festiviteiten in het land.