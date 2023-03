Komt er met de arrestaties ook een einde aan de sushi-terreur?

Met de arrestatie van drie jongeren haalt sushi-minnend Japan opgelucht adem. De drie, 15, 19 en 21 jaar oud, worden verdacht van ‘sushi-terrorisme’, een nieuwe online rage in het land. Hierbij werden bordjes met sushi van de beroemde eetcarrousel in sushirestaurants afgenomen om er aan te likken, en deze bordjes vervolgens – de horror – terug te plaatsen op de band. Ook doken filmpjes op waaruit bleek dat gereedstaande flessen sojasaus en zelfs tandenstokers niet veilig waren voor de kwijlende jeugd.

Japan gruwde de afgelopen dagen van deze nieuwe TikTok-rage. Restauranthouders zaten met de handen in het haar: want Japan is weliswaar gek van sushi, maar er bleek weinig voor nodig om de restaurants links te laten liggen, in een land dat persoonlijke hygiëne mogelijk nog hoger in het vaandel heeft staan dan het eten van rauwe vis.

Three people have been arrested in Japan over so-called ‘sushi terrorism’, unhygienic social media pranks that have damaged trust in the country’s famous conveyor-belt sushi restaurants 👇 pic.twitter.com/vzutZG0xAq — Al Jazeera English (@AJEnglish) 9 maart 2023

Alles van waarde bleek weer eens weerloos, een cultuurgoed dreigde verloren te gaan. Beurswaarden kelderden; sommige ketens zetten tijdelijk de transportbanden stop om de klanten met de hand te bedienen; anderen stelden extra camerabewaking in. Flessen met sojasaus werden sowieso niet meer onbeheerd op tafels uitgestald.

De hoop is nu dat er van de arrestaties een afschrikwekkend effect uitgaat dat de online rage moet smoren. De opgepakte drie worden verdacht van het moedwillig in gevaar brengen van een bedrijf, waar celstraffen tot drie jaar op staan.

Lees ook:

De Japanse klassiekers van Sushi San ogen en smaken net even anders

In Zeist opende Sushi San, een sushi-restaurant met 110 gerechten op de kaart. ‘All you can eat’ is hier ‘all you can dine’, zegt chef-kok Nam Yue (30).