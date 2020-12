Komen de bloemen en planten de boot naar Engeland wel op? Onzekerheid overheerst in sierteelthandel

Komen zijn bloemen en planten de boot wel op en komen zijn chauffeurs dan wel weer terug? Arco van Duyvenvoorde kan door de vragen in zijn hoofd maar slecht slapen, zegt hij. De bloemenhandelaar uit Honselersdijk runt een im- en exportbedrijf in bloemen en planten. De grootste afzetmarkt van zijn bedrijf zit in Engeland, maar door de reisbeperkingen is het nu iedere dag spannend of hij zijn dagverse producten daar wel naartoe kan krijgen.

Zijn werkdagen beginnen altijd om 05.00 uur en sinds maandag is het nagelbijten. “Ik moest besluiten of ik voor een miljoen aan verkoopwaarde ging inkopen, terwijl ik nog geen volledige zekerheid had dat ik het naar het Verenigd Koninkrijk zou kunnen krijgen”, legt hij zijn dilemma uit.

Normaal gaat het grootste deel – ongeveer 80 procent – van zijn producten met de trein, door de tunnel, richting Engeland. Slechts een klein deel vervoert hij per boot. Aangezien de Franse overheid de tunnel zo goed als dicht heeft gegooid, moesten gisteren al zijn bloemen en planten halsoverkop via de boot. Waar hij normaal ongeveer vier vrachtwagens over zee stuurt, waren het er gisteren negentien.

Tijdverlies

Hij heeft geluk dat er nog plek was, want de boten zitten overvol. “We hebben goede contacten met ferrydienst Stena Line”, zegt hij. Bovendien waren er concullega’s die het niet meer aandurfden om de boot op te gaan, uit angst dat chauffeurs niet meer terug zouden komen. Hij heeft een afspraak met Stena Line, zijn chauffeurs hebben een retourticket gekregen. Dinsdagavond kunnen ze weer mee terug. Zonder die toezegging had hij zijn chauffeurs niet op de boot gelaten.

Waarom hij er niet voor kiest om zijn vracht onbemand te vervoeren? “Planten en bloemen zijn dagverse producten, die moeten heel vroeg op bestemming zijn. Als je een chauffeur meestuurt, kan die bij aankomst meteen wegrijden richting Manchester of Southampton. Als je ter plekke nog een chauffeur moet regelen, verlies je te veel tijd.”

Om alles op tijd op de boot, die vertrekt vanuit de haven in Hoek van Holland, te krijgen moest hij zijn kantoorpersoneel maandag vragen om mee te helpen met inladen. “Het was aanpoten”, zegt hij. Hij is bang dat het morgen weer zo gaat. Al wordt de piek in de kerstverkoop nu wel minder. Bijna alle rode bloemen en groene kerstkransen die hij de afgelopen tijd in flinke getale naar Engeland stuurde, liggen daar inmiddels in de schappen.

Nog niet gerust

Voor zijn sierteelt krijgt hij in het Verenigd Koninkrijk goede prijzen. Wat de oorzaak daarvan is, kan hij moeilijk zeggen. Zelf denkt hij dat het komt omdat de Engelsen – die door de coronamaatregelen veel thuiszitten – vaker een bloemetje kopen om het gezellig te maken.

Bloemenveiling Royal FloraHolland laat weten dat de reisbeperkingen maandag niet hebben gezorgd voor een grote dip in de markt. Bloemen en planten gingen voor iets lagere prijzen de deur uit dan vrijdag, maar het aantal onverkochte producten bleef laag, zegt een woordvoerder.

Dat de prijzen redelijk blijven, is fijn, maar het stelt Van Duyvenvoorde nog niet gerust. “Nu is het een virus dat voor beperkingen zorgt, volgend jaar komt daar de brexit bij”, legt hij uit. Hij doet er alles aan om zich daarop voor te bereiden. Hij heeft douaneagenten geregeld en nieuwe softwaresystemen aangekocht, maar hoe de toekomst eruit gaat zien is nog heel onduidelijk. “Komen er invoerrechten of extra keuringen op bloemen en planten? Of staan we straks standaard in de file, zoals nu het geval is bij Calais?”, vraagt hij zich hardop af.

Voor nu bekijkt hij de situatie per dag. “De overheid kan morgen zomaar zeggen, we stoppen het vrachtverkeer van sierteelt omdat het geen essentiële goederen zijn.”

