KNVB schrapt nieuwe OneLove-actie na ophef

“Door binnen een maand opnieuw met de OneLove-band te gaan spelen, wat nog slechts een idee was, zal de nadruk hierdoor op andere zaken liggen dan op het gebaar dat je wil maken. Dan schiet je je doel voorbij, vandaar dat besloten is om dit nu even niet te doen”, aldus een woordvoerder van de KNVB.

“Maar de campagne OneLove gaat zeker door en is dus straks ook zichtbaar op het WK. En daarna ook. De eerstvolgende actie daarna is rond de internationale dag tegen racisme en discriminatie.”

Afgelopen zondag maakte Kokcü kort voor de wedstrijd tegen AZ bekend dat hij vanwege zijn religie de OneLove-band niet wenste te dragen. “Ik vind dat iedereen vrij is om te doen wat diegene wil of voelt. Ik snap heel goed wat het belang is van deze actie, alleen voel ik mij door mijn geloofsovertuiging niet de aangewezen persoon om dit te supporten”, zo liet hij optekenen.

De weigering van het tweetal werd breed uitgemeten en het besluit van Kokcü leidde tot teleurstelling bij onder meer bij lhbti-supportersgroep de Roze Kameraden van Feyenoord. Excelsior zei dinsdag geraakt te zijn door alle ontstane commotie. “Afgelopen dagen zijn wij onbedoeld middelpunt geworden van een discussie die haaks staat op de uitgangspunten en kernwaarden die wij als club hanteren en intern hoog in het vaandel hebben staan”, schreef algemeen directeur Daan Bovenberg in een schriftelijke verklaring.

De clubs in het betaald voetbal zouden tijdens de laatste speelronde voor het WK de OneLove-band opnieuw dragen. De laatste wedstrijden in de Eredivisie voor het WK worden op zondag 13 november gespeeld. Het WK begint een week later, op zondag 20 november. Oranje speelt voor het eerst op maandag 21 november.