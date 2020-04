Kleine Xem weet Naantje Koevoets (92) weer aan het lachen te krijgen

Haar ondeugendheid is Naantje Koevoets op haar 92ste nog niet kwijt. Wanneer kleindochter Aranka achterkleinzoon Xem dicht bij het zeil houdt, steekt ze gauw haar tong naar hem uit. Ze moet er zelf om lachen. Ze vindt het bezoek, zo lijkt het tenminste, wel leuk. Deze ochtend is bij Hof van Nassau de ‘kletstent’ opgezet, bedoeld om contact tussen bewoners en familieleden weer mogelijk te maken.

Mevrouw Koevoets is de eerste die het concept mag uitproberen. Aan de andere kant van het zeil staan ook zoon Mario en schoondochter Ina.

Een kwartier eerder vraagt Mario zich hardop af wat hij kan verwachten. Hij heeft zijn moeder nu zo’n zes weken niet gezien. Ook niet via een beeldverbinding, want moeder is nogal emotioneel en snel in de war. Bovendien, zo hoort hij van het zorgpersoneel, vraagt ze eigenlijk nooit naar de kinderen. “Als we kaarten met foto's sturen, moet ze blijkbaar wel huilen. Dat doen we dus maar beperkt. Ik hoop maar dat ze ons nog herkent. Misschien is dat meer hoop dan verwachting. Het is wel spannend.”

Of ze hem herkent, zal altijd de vraag blijven

De realiteit is dat ze even later nauwelijks naar haar zoon omkijkt. Dat komt door Xem. Naantje is al zes maanden dol op het ventje, al vergeet ze steeds hoe hij heet. Wanneer Mario iets vraagt, geeft ze netjes antwoord. Maar daarna gaat meteen weer de blik naar haar enige achterkleinkind. “Hallo”, zegt ze telkens. “Hallo.” Of ze hem echt herkent, is de vraag, maar al is het omdat ze het gewoon leuk vindt om een baby te zien, het bezoek stemt haar in elk geval vrolijk.

De kletstent staat voor de helft op het terrein van Hof van Nassau. Hier nemen de bewoners plaats; de familie aan de andere zijde zit op de parkeerplaats. Precies volgens de regels van de lockdown dus. Behalve het hek dat beide kanten scheidt, is er een plastic zeil aangebracht. Aan de bovenkant zit gaas, zodat iedereen elkaar kan verstaan. De komende dagen wordt de tent verder aangekleed, zodat familieleden bijvoorbeeld samen iets kunnen drinken of eten.

Voor Mario is het fijn om zijn moeder nog te kunnen zien. De tijd dringt namelijk. In februari gaf de dokter Naantje nog drie tot zes maanden. Dat komt doordat ze darmkanker heeft en haar broze lichaam alleen nog pijnbestrijding verdraagt. “Zorgen maak ik me niet om haar. Ma is 92, ernstig dementerend en heeft een goed leven gehad. Maar het is wel wrang als ze in quarantainetijd zou sterven en we niet bij haar kunnen zijn. Ik weet dat ze de laatste tijd veel slaapt, slecht eet. Niemand weet hoelang ze het nog uitzingt. Dan is zo’n ontmoeting wel waardevol.”

'Voor een dementerende is herhaling belangrijk. Dat kan nu al zo lang niet’

Naantje houdt het lang vol. Na ongeveer twintig minuten wint de vermoeidheid het en wordt ze teruggebracht naar de woongroep. Haar geestelijke gesteldheid is Mario niet meegevallen. “Ik denk wel dat er een soort van herkenning was, maar ze kon ons niet plaatsen. Dat had natuurlijk ook zo kunnen zijn als we elkaar de afgelopen zes weken wel hadden gezien, alleen had de achteruitgang zich voor ons dan stapsgewijs voltrokken. Vervelend is het wel. Voor een dementerende is herhaling, dus ook het regelmatig zien van familieleden, belangrijk. Dat kan nu al zo lang niet.”

Toch heeft hij wel zijn eigen moeder gezien. Het opgewekte, haar handelen en natuurlijk de uitgestoken tong: Mario herkent het nog van weleer. En wat maakt het uit dat alle aandacht naar Xem uitging? “We hebben hem bewust meegenomen, omdat ze op hem altijd zo goed reageert. Ergens was de ontmoeting confronterend, maar toch ook weer mooi om zonder risico nog een keer contact met haar te hebben.”

