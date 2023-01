‘Kinderen horen niet in kou en duisternis te zitten’

Nog steeds bivakkeert een deel van de inwoners van Irpin in noodwoningen. De voorstad van Kiev werd vorig jaar maart zwaar getroffen door de oorlog. En nu lijkt de dreiging vanuit Wit-Rusland terug. ‘Na alles wat we hebben meegemaakt zou het raar zijn om niet bang te zijn.’

Ze gaan graag met het hele gezin op de foto, hoewel één van de zeven kinderen op het laatste moment wegduikt. Bij de verwoesting van hun huis gingen alle foto’s verloren, verklaart moeder Marina Serboek. “Onze familiekiekjes, ons huwelijksalbum, de eerste beelden van de kinderen… alles is verbrand. We hebben alleen nog de foto’s op onze telefoon.”

In Irpin, de voorstad van Kiev die in maart vorig jaar het toneel was van felle strijd en een vluchtelingenstroom, zijn de grootste gaten in de huizen dichtgeplamuurd. Toch woont een deel van de bevolking nog steeds in noodwoningen. Een soort barakken zijn het, maar dan piepklein, op het terrein van het plaatselijke sanatorium.

Het hoofdgebouw van het rustoord is kapotgeschoten, evenals het garagebedrijf aan de overkant van de straat, maar het vluchtelingen-onderkomen wordt volop gebruikt. Alleen al in het blok van de familie Serboek wonen dertien families. De meesten zijn afkomstig uit Irpin en omgeving. Hun huizen zijn onbewoonbaar.

Zoals dat van familie Serboek. Op 21 maart stuurde een familielid een video, waarop te zien is hoe hun flat in lichterlaaie stond. “We wilden eerst de kinderen in veiligheid brengen, en dan terugkeren om de spullen te redden”, verklaart Marina Serboek het verlies van al hun huisraad.

Toen de Russen kwamen, eind februari, had het gezin eerst rillend van angst in de kelder geschuild. De jongste, de toen zevenjarige Eldar, was subiet gestopt met eten. Vader Andriej Serboek, die duiker van beroep is en kanalen vaarklaar maakt, evacueerde zijn gezin naar de ietwat noordoostelijker gelegen regio Tsjernihiv.

Daar werd hij opgeroepen voor het leger, en bracht hij onmiddellijk 47 dagen aaneengesloten aan het noordelijke front door. “Zodra ik zou merken dat het geschut in hun richting zou vuren, zou ik Marina waarschuwen. Dan moesten de kinderen op de grond gaan liggen”, herinnert hij zich een onderlinge afspraak. “God zorgde dat ons dorp niet werd geraakt”, zegt zij. De Russische opmars stokte op drie kilometer.

Schimmel

Nadat de bezetter in de zomer definitief uit de regio was verjaagd, keerde het gezin terug naar Irpin, waar zij is geboren en waar ze sinds hun huwelijk, twintig jaar geleden, naar tevredenheid woonden. “We verloren ons huis, maar niet onze woonplaats”, zegt Marina Serboek. Het gezin leeft nu van een uitkering. Het winkeltje met levensmiddelen naast hun flat, dat zij bestierde, werd met granaatscherven doorzeefd.

Eind augustus keerde haar man terug naar huis: als vader van zeven kinderen hoeft hij niet meer permanent te dienen. Als reserveofficier moet hij evenwel paraat blijven. “Je bent niet hier en niet daar”, verzucht hij.

Veel van de huizen in Irpin zijn verwoest. Beeld NYT

Bij de bouw van hun noodwoning, die bestaat uit een rij kamertjes met stapelbedden, dacht niemand eraan dat de Russen de Oekraïners het leven zuur zou maken met beschietingen van de energievoorziening. Alles in de woningen draait op elektra: de verwarming, de kookplaat en de waterkraan. Maar de stroom is op rantsoen.

De schommelingen in temperatuur zorgen voor condens in de kast en schimmel onder de matrassen, laat Marina Serboek zien. “Hier valt niet tegenop te boenen.”

Het echtpaar wil dolgraag terug naar hun huis, maar dat moet eerst worden herbouwd. “Ze zijn nog niet eens begonnen met afbreken van de puinhoop.”

‘Het zou raar zijn om niet bang te zijn’

Aan toekomstdromen ontbreekt het niet in het gezin. De oudste, de achttienjarige Daniël, klust naast zijn studie bij als fitnesstrainer, en heeft een uitnodiging van een professioneel volleybalteam op zak. Zijn zus, de zeventienjarige Liliana, wil het maken als ‘foetbalistka’: ze traint in de winterstop om haar vorm niet te verliezen, en studeert economie als eventueel alternatief. De vijftienjarige Nazar ziet zichzelf later graag als programmeur.

School doen de kinderen thuis. “Het luchtalarm gaat telkens, en dan moet je weer naar de kelder”, legt de tienjarige Milena uit. De kelder van de school is krap en onveilig, vindt vader Andriej. En licht is er niet, want een generator is niet toegestaan. “Kinderen horen niet in kou en duisternis te zitten.”

Juist op dat moment keert in de noodwoningen de elektriciteit terug. De gemeenschap komt onmiddellijk tot leven: de bewoners draaien de radiatoren open om de kamers de verwarmen, zetten pannen met eten op en draaien de wasmachine op volle toeren.

Over de dreiging vanuit Wit-Rusland, waar het Oekraïense oppercommando voor waarschuwt, kan Andriej Serboek kort zijn. Op 10 oktober had zijn commandant hem gezegd paraat te staan, maar zijn vrienden in het leger beweren bij hoog en laag dat de Russen het bij manoeuvres zullen houden. Dat neemt de angst niet weg, zegt zijn vrouw. “Na alles wat we meemaakten, zou het raar zijn om niet bang te zijn.”

Dochter Liliana vat het gevoel namens de kinderen samen. “Voor de oorlog leefden we gewoon: we maakten plezier met vrienden en dachten niet aan morgen. Nu sta je op met het gevoel dat er iets ergs kan gebeuren.”

De betekenis van Soledar Rusland kraait victorie in het Oekraïense plaatsje Soledar. De inname zou een opsteker zijn voor Rusland, maar niet veel meer dan dat. “Het is niet waar”, zegt een Oekraïense militaire woordvoerder vrijdagmiddag tegen CNN, “gevechten in de stad woeden voort.” Ben Wedeman, correspondent van de Amerikaanse nieuwszender, hoort in zijn loopgraaf nog steeds explosies van mortieren en granaten in Soledar, luttele kilometers verderop. Maar hij ziet ook Oekraïense militairen die zich terugtrekken. ‘Georganiseerd’ en ‘zonder tekenen van paniek’, maar toch. Als Soledar is gevallen, zoals Rusland vrijdagochtend claimde, dan is dat de eerste Russische overwinning op Oekraïense bodem sinds maanden. De plaats in de provincie Donetsk (met 10.000 inwoners voor de oorlog) is al weken inzet van gevechten en totaal verwoest. De inname zou een opsteker zijn voor Rusland, en ‘belangrijk voor de voortzetting van offensieve operaties in de regio Donetsk’, zei de Russische militaire woordvoerder Igor Konasjenkov. “Rusland zal vanaf hier bevoorrading afsnijden van Oekraïense troepen in het grotere Bachmoet, en de Oekraïense eenheden daar omsingelen”, zei hij. Pyrrusoverwinning Maar veel westerse analisten beschouwen een eventuele val van Soledar als een pyrrusoverwinning van geringe strategische betekenis. Zeker honderden, maar wellicht duizenden militairen zijn er gesneuveld, onder wie veel in de gevangenis gerekruteerde Russische criminelen van huurlingenleger Wagner. Als Oekraïne zich terugtrekt, dan is dat ‘geen operationeel significante ontwikkeling, en waarschijnlijk geen voorbode van een ophanden zijnde omsingeling van Bachmoet’, zo analyseert de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War.

Lees ook:

In Irpin keren de bewoners langzaam terug: ‘Dit is zo moeilijk om te zien’

De Russen zijn verjaagd uit de voorsteden van Kiev, maar bij de terugkerende vluchtelingen van Irpin overheerst angst en woede.