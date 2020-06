Kermisprotest op het Malieveld: ‘anderhalve meter van de afgrond’

Orgelmuziek schalt over het natte, grijze Malieveld. Rond de poffertjeskraam en de wc’s van ‘Ed Toilet’ staan enkele honderden kermisexploitanten. Ze dragen zwarte shirts met de tekst ‘1,5 meter van de afrond’ en een afbeelding van een kermiswagentje dat omlaag rijdt. Boven veel hoofden kringelt sigarettenrook.

De kermisexploitanten vinden het niet eerlijk dat de pretparken al open mogen, terwijl kermissen nog minimaal tot 1 september verboden zijn. “Wij zijn cultuur, en geen evenementenindustrie”, zegt Jikke Sipkema, een vrouw met lang rood haar en goudkleurige oorbellen die met grijpautomaten het land doorreist. “De terrassen zitten vol, de theaters mogen weer open. Waarom mag de kermis dan niet? Als je op zaterdag op de markt loopt, is het toch ook druk?”

De sfeer is gemoedelijk, maar de zorgen zijn groot. De exploitanten voeren al de hele week actie om de Tweede Kamer en het kabinet te overtuigen van de noodzaak om hun attracties weer te mogen laten draaien. Dinsdag overhandigden vijftig echtgenotes van kermisondernemers een open brief op het Binnenhof.

“We zitten brodeloos te wachten”, zegt Nicole Vermolen, een van de organisatoren van de demonstratie. Ze komt naar eigen zeggen uit een ‘echte kermisfamilie’ en staat sinds jaar en dag met chocola, oliebollen en churros op de kermis. Sinds oktober ligt alles stil. “Sommige mensen hebben vorig jaar voor miljoenen in nieuw materiaal geïnvesteerd. We lopen een heel seizoen aan inkomsten mis. Dan is vierduizend euro van de overheid echt niet genoeg.”

Nederland telt een kleine duizend kermisfamilies, zegt Atze Lubach, bestuurder van de nationale bond van kermisexploitanten BOVAK. Als de regering niet snel over de brug komt met extra steun of de toezegging om open te mogen, ziet hij voor het een groot deel van hen somber in.

De demonstranten hadden eigenlijk met honderden kermiswagens op het Malieveld willen staan, maar dat laat de gemeente Den Haag vanwege onderhoudswerkzaamheden niet toe. De kermisexploitanten moeten hun wagens parkeren buiten de stad bij het ADO-stadion, en worden van daar met pendelbusjes naar het Malieveld gebracht.

Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en Wybren van Haga (Groep-Van Haga) spraken de demonstranten daar vanmiddag toe. “De kermissector hoort bij de Nederlandse cultuur. Het is een traditie die wordt aangevallen, net als het sinterklaasfeest”, zei Baudet.

Dat is Vermolen met hem eens. “Wij zijn het oudste Nederlandse volksvermaak en géén grootschalig evenement”, zegt ze stellig. “Ik hoop dat het kabinet ons nieuw perspectief wil geven.”

