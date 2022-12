Kathleen Ferrier wil na de excuses voor de slavernij een verzoeningscommissie

Excuses voor het slavernijverleden is niet het eindpunt van de discussie, maar juist het beginpunt, zegt oud- CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier, tegenwoordig voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie. “Mijn grootste zorg is dat we na de excuses van de Nederlandse overheid verdergaan alsof het business as usual is”, zegt ze. “Het gaat er vooral om dat er, na de erkenning van het vreselijke onrecht, ook een helend, zelfs spiritueel proces op gang komt. Want hoe gaan we nu met elkaar verder?”

Wat bedoelt u daarmee?

“Er zijn allerlei rapporten over de slavernij geschreven, de feiten zijn bekend, er zijn excuses gemaakt door steden, de Nederlandsche Bank en ING, en nu komen nationale excuses. Het begint daarmee, en met het erkennen dat slavernij nog steeds via racisme en discriminatie doorwerkt in onze samenleving. We weten alleen niet hoe we vorm moeten geven aan zo’n proces van heling. We moeten op zoek naar wat ons bindt. Dat is hard nodig, want de samenleving is nu zo gefragmenteerd dat we niet eens meer met elkaar in gesprek gaan. Ik schrik soms van de dingen die ik hoor.

“Daarom pleiten we voor een landelijke commissie of platform, vergelijkbaar met de Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika na de afschaffing van de apartheid. Die commissie kan zichtbaar maken welke gevoelens er breed leven in de samenleving. Je kunt die verzoeningscommissie niet exact kopiëren. Want we kennen de waarheid al. En kun je van mensen vragen zich te verzoenen met de verschrikkelijke waarheid van het slavernijverleden?

“We kunnen wel zorgen dat de verhalen vanuit alle perspectieven worden verteld en die deels ook uitzenden op nationale tv of via YouTube. Zoals tijdens corona gebeurde, of bij de Black Lives Matter beweging. We hoorden toen elke avond persoonlijke ervaringen. Die zorgden voor begrip. Persoonlijke verhalen kunnen nu ook de eyeopeners zijn. Jan Slagter van omroep Max was bijvoorbeeld stomverbaasd toen hij hoorde dat zwarte mensen op Schiphol vaak uit de rij worden gehaald. Dat dit soort racisme in Nederland plaatsvindt, wist hij helemaal niet.”

De autochtone Nederlanders denken toch vooral dat het na de excuses weer klaar is met de slavernijdiscussie?

“Dat is een groot misverstand. Dit is het beginpunt. We moeten beseffen dat we elkaar nodig hebben om verder te komen. Er is een gedeeld verleden en een gezamenlijke toekomst. Het start met het delen van de ervaringen van nazaten, van autochtonen en van nieuwe Nederlanders. Het is lastig een vinger te leggen op de diepgewortelde, vaak onbewuste, gevoelens van superioriteit én ook op de diepgewortelde, vaak onbewuste, gevoelens van inferioriteit. Dat maakt het zo moeilijk.”

Maar hoe krijg je autochtonen mee in dit proces?

“Het is in ieders belang. Maar een verzoeningscommissie kan het gesprek niet opleggen, alleen bevorderen. Daarom is het cruciaal welke mensen daarin gaan zitten, en hoe het georganiseerd wordt. Die commissie moet er voor iedereen zijn. Het kan niet alleen een plek zijn waar de nazaten hun gal spuwen. Het moet zichtbaar maken wat er leeft onder de hele bevolking.

“Het is goed dat er meer aandacht komt voor bewustwording over het slavernijverleden. Scholen, musea, theaters en ook kerken hebben hierin een rol. Maar geld hiervoor is niet het belangrijkste. Het gaat vooral om het vinden van nieuwe woorden, rituelen en symbolen die ons verbinden.

“Dat zal deels zelfs een spiritueel proces zijn. Na het overlijden van koningin Elizabeth zag je in het rouwende Groot-Brittannië hoe krachtig symbolen en rituelen kunnen zijn. Maar voor de erkenning van het slavernijverleden en de doorwerking ervan hebben we nog geen symbolen of rituelen. Die mogen we nu met elkaar gaan ontwikkelen.”

Rutte in gesprek Premier Rutte zal op 19 december een ‘publieke’ boodschap uitspreken over het Nederlandse slavernijverleden, zo heeft het kabinet bekendgemaakt. Verwacht wordt dat hij dan officieel excuses gaat maken. Aansluitend zullen bewindslieden in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk spreken over de kabinetsreactie. Er is veel kritiek op de plotselinge haast met deze excuses. Op 8 december heeft Rutte afgevaardigden van deze groepen uitgenodigd hierover te komen praten op het Catshuis.

