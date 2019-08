Kan president Trump massamoorden beteugelen met deze vijf voorstellen?

Van Donald Trump werd verwacht dat hij de ontreddering van het land zou verwoorden en de weg zou wijzen naar oplossingen voor het vuurwapengeweld in de VS. Met name voor de telkens terugkerende massale schietpartijen. Hij deed vijf voorstellen. Hoe concreet zijn die? En gaan ze helpen?

Schutters op tijd ontdekken

“Ik heb het ministerie van justitie geïnstrueerd, samen met lokale, staats- en federale instellingen en socialemediabedrijven, gereedschappen te ontwikkelen die schutters kunnen ontdekken voor ze toeslaan.”

De FBI zit al op dat spoor. De federale politie heeft bedrijven gevraagd om voorstellen in te dienen voor een systeem dat ‘bedreigingen’ op internet kan identificeren. Maar of zoiets kan werken is twijfelachtig, zei Jeremy Gillula van de Electronic Frontier Foundation tegen website Vox. “Technologie is geen toverstaf die de problemen van de samenleving oplost.” Het grootste probleem van zo’n systeem is, dat het op zoek is naar slechts enkele mensen in een bevolking van 327 miljoen, waarvan velen zich ongenuanceerd uitlaten op internet. De kans is groot dat de autoriteiten worden overstelpt met mensen die ten onrechte alarmbellen doen rinkelen.

Geweld in videospellen matigen

“Het is te makkelijk vandaag de dag voor jongeren met problemen zich te omringen met een cultuur die geweld verheerlijkt.”

Videospellen waarin bij bosjes doden vallen lijken een logische mentale voorbereiding op het begaan van een massamoord. Maar uit wetenschappelijk onderzoek is nooit enig verband gebleken. Om die reden heeft het hooggerechtshof in de VS het verboden om videospellen vanwege hun inhoud in de ban te doen.

Betere geestelijke gezondheidszorg

“We moeten geestelijk gestoorde individuen die mogelijk geweld gaan plegen identificeren en zorgen dat ze niet alleen worden behandeld, maar zo nodig gedwongen worden opgenomen.”

In het gepolariseerde debat in de VS is ‘betere gezondheidszorg’ de tegenhanger van ‘meer wapenregulering’. Artsen en psychologen vrezen dat daardoor burgers met een psychische aandoening tot potentiële moordenaar worden bestempeld. Terwijl er geen sterk verband is. “Als geestelijke aandoeningen achter al die massamoorden zaten, dan zou je de meeste zien in landen met de hoogste zelfmoordcijfers. Dat is niet zo”, zei criminoloog Adam Lankford tegen persbureau AP.

Trump houdt een toespraak na de twee aanslagen van afgelopen weekeinde Beeld Photo News

Wapens afpakken bij verdenking

“We moeten zorgen dat diegenen van wie is vastgesteld dat ze een groot risico voor de openbare veiligheid vormen geen toegang hebben tot vuurwapens.”

Dit is het enige voorstel waarin Trump morrelt aan het in de grondwet verankerde recht van elke Amerikaan om een vuurwapen te bezitten. In verscheidene staten is er al een ‘rode vlag’-wet die het toestaat om iemands wapens af te nemen als de omgeving van de bezitter alarm slaat.

Het zou kunnen helpen. Volgens de organisatie voor wapenregulering Everytown for Gun Safety (gefinancierd door miljardair Michael Bloomberg, voormalig burgemeester van New York) is ruim de helft van de daders van massaschietpartijen eerder betrokken geweest bij huiselijk geweld. Zelfs de organisatie van wapenbezitters NRA, die beperking van het vuurwapenbezit te vuur en te zwaard verdedigt, begint op dit punt toe te geven.

Snelle doodstraf voor daders

“Zij die haatmisdaden en massamoord plegen moeten de doodstraf krijgen, en die moet snel, doortastend en zonder jaren van nodeloos uitstel worden uitgevoerd.”

In Texas wordt Trump op zijn wenken bediend, daar wordt tegen de dader van de El Paso-schietpartij de doodstraf geëist. Die kon dat van tevoren weten en het schrok hem niet af. Of die straf snel zal worden uitgevoerd, is niet iets waarop wetgevers in staten en in Washington veel invloed hebben. Terdoodveroordeelden gebruiken begrijpelijk genoeg elke mogelijkheid tot beroep.

Lees ook:

In de krochten van het internet rijpt een nieuw rechts terrorisme

De aanslag in El Paso zaterdag past binnen de opleving van een nieuw soort rechts-nationalistisch terrorisme dat op internetfora is uitgekristalliseerd, en zich tegen de multiculturele samenleving richt.

Deze Amerikaanse bedrijven komen in actie tegen vuurwapens

Verschillende Amerikaanse winkels beloofden al te stoppen met het verkopen van wapens en meerdere bedrijven maakten zich los van wapenlobbyorganisatie NRA. Nu overweegt ook ’s werelds grootste investeringsmaatschappij maatregelen te nemen.