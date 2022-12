Kan de dromedaris een huisdier zijn? De Tweede Kamer wil het onderzoeken

De dromedaris heeft na tussenkomst van de Tweede Kamer mogelijk toch toekomst als huisdier in Nederland. Dat is vooral goed nieuws voor dromedarishouder Frank Smits uit Berlicum, die zijn bedrijf door nieuwe regelgeving ineens in gevaar zag komen.

De eenbultige kameel ontbreekt namelijk op de nieuwe ‘huis- en hobbydierenlijst’ die vanaf 2024 van kracht is. Dromedarissen zijn ‘onvoldoende gedomesticeerd’ om als huisdier te beschouwen, meende de adviescommissie die deze lijst opstelt. Dit in tegenstelling tot verwanten als de kameel, lama of alpaca, die wel op de lijst staan.

Al duizenden jaren gedomesticeerd

Door die conclusie zag Smits, die al sinds 2006 dromedarissen melkt, zijn bedrijf met ongeveer honderd dieren in gevaar komen. Hij stelt dat de commissie bestaand dromedarisonderzoek verkeerd heeft geïnterpreteerd. De dieren zijn juist al duizenden jaren gedomesticeerd, benadrukt hij, gesterkt door diverse publicaties.

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil het oordeel van de commissie daarom nog eens tegen het licht houden. Een motie daarover van de BoerBurgerBeweging kreeg steun van onder meer coalitiepartijen CDA, VVD en ChristenUnie, maar bijvoorbeeld ook van de SP. Het voorstel vraagt de door Smits aangedragen dromedarisliteratuur te raadplegen. En als daaruit blijkt dat de dromedaris inderdaad als gedomesticeerd wordt beschouwd, moet het dier alsnog aan de lijst worden toegevoegd.

