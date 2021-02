Kamer wil álle gedupeerden van zwarte lijst Belastingdienst compenseren, maar lang niet duidelijk hoeveel dat zijn

De voltallige Tweede Kamer wil ook alle Nederlanders compenseren die, evenals de toeslagenouders, in grote financiële problemen zijn terechtgekomen vanwege de doorgeslagen fraudejacht van de Belastingdienst.

In een Kamerbrede motie roepen partijen het kabinet op deze mensen te compenseren, ook al is nog onduidelijk om hoeveel mensen het gaat. Het betreft Nederlanders van wie de afgelopen jaren een minnelijke schuldsanering werd geweigerd, omdat ze meer dan 10.000 euro schuld hadden, vanwege hun dubbele nationaliteit op een illegale zwarte lijst bij de Belastingdienst stonden, of omdat ze onterecht de kwalificatie opzet/grove (eigen) schuld opgelegd hadden gekregen van de Belastingdienst.

Inmiddels is duidelijk dat niet alleen bij toeslagen, maar ook bij de inkomstenbelasting dit fraudebeleid werd gevoerd. Volgens demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief moeten tussen de 300.000 en 500.000 dossiers nu handmatig worden doorzocht om helder te krijgen hoeveel mensen hier zijn gedupeerd.

Zijn collega staatssecretaris Alexandra van Huffelen verwacht dat behalve de toeslagenouders, er nog zo’n 9000 Nederlanders zijn die om vergelijkbare redenen in de problemen zijn gekomen met de huurtoeslag, zorgtoeslag of kindtoeslag. Ook deze gedupeerden krijgen recht op compensatie.

De Belastingdienst deelde informatie uit de zwarte lijst met andere instanties

De Tweede Kamer reageerde gisteren van ‘zwaar teleurgesteld’ tot ‘lichtelijk wanhopig’ op de trage manier waarop de Belastingdienst de problemen oplost en nog steeds geen, te weinig of zelfs onjuiste antwoorden geeft op de vragen die leven. Al bijna een jaar geleden trokken de beide staatssecretarissen de stekker uit de zogeheten Fraude Signalering Voorziening (FSV), na publicaties van Trouw en RTL Nieuws.



Sindsdien is er veel onderzoek gedaan, maar op vragen over het aantal gedupeerden, en met welke derden de gegevens van deze zwarte lijst zijn gedeeld, moesten de staatssecretarissen ook gisteren het antwoord schuldig blijven.

De Kamer eiste vorige week dat al deze mensen per brief nu heel snel op de hoogte worden gesteld dat ze onterecht op deze zwarte lijst stonden. Nederlanders die hierop terechtkwamen kregen te maken met problemen, zoals bij het verkrijgen van een uitkering of een huurwoning. Ze bleken zonder het te weten als ‘fraudeur’ te zijn aangemerkt. De Belastingdienst deelde deze informatie uit de zwarte lijst met andere instanties, maar Vijlbrief kon maandag nog steeds niet aangeven met welke instanties precies. Ook is nog niet gecheckt of bij deze instanties de dubbele nationaliteit inmiddels ook uit de systemen is verwijderd.

Tot irritatie van de Kamer zei Vijlbrief dat het nog wel enige tijd duurt voordat mensen een brief krijgen waarin bevestigd staat dat ze op deze zwarte FSV-lijst stonden. Volgens de bewindsman wil de Belastingdienst eerst alle dossiers van mensen van wie wel een terecht vermoeden van fraude is uit de verzendlijst halen. Maar onder druk van GroenLinks-Kamerlid Bart Snel zei Vijlbrief even later ‘ertoe geneigd te zijn’ de brieven toch sneller te versturen, ‘ook als dit betekent dat we de echte fraudeurs dan nu laten lopen’.

‘We gaan in een slakkengang vooruit’

Kamerlid Gerrit-Jan van Otterloo van 50-plus constateerde dat het parlement in een ‘treurmars’ van de toeslagenaffaire is beland. “We gaan in slakkengang vooruit. We weten nog steeds niet precies hoeveel mensen in de knel zitten door dit optreden van de Belastingdienst, laat staan hoe deze problemen structureel worden opgelost.”

Ook PvdA-kamerlid Henk Nijboer concludeerde dat de Belastingdienst weinig pro-actief is: “De dienst komt pas in beweging als de Kamer erom vraagt. Een jaar later zijn veel vragen nog onbeantwoord en veel toezeggingen niet nagekomen.”

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt gaf als voorbeeld dat het ministerie van financiën al drie jaar op Kamervragen antwoordt dat ze ‘bijna’ voldoen aan de AVG, de wet die zegt hoe persoonsgegevens veilig moeten worden bewaard. Toch zegt het ministerie nu opnieuw dat ze nog vier jaar nodig heeft om aan deze wet te voldoen. Omtzigt: “Ben ik hier nu jarenlang voor het lapje gehouden?”

