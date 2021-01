Kamer gaat akkoord met avondklok, zonder scherpe randjes

Een draconische maatregel. Een verschrikkelijke zelfs. Eén die het sociale welzijn van veel Nederlanders aan zal tasten. De Tweede Kamer sprak de afgelopen weken zware woorden over een eventuele avondklok, maar stemde gisteren toch in met de maatregel die de oplaaiende nieuwe coronavariant moet helpen in te dammen. Vanaf zaterdag geldt er een avondklok van negen uur ’s avonds tot half vijf in de ochtend.

Demissionair premier Mark Rutte wist zich bij de aankondiging van de ook door hem gehekelde maatregel – “niemand staat erbij te juichen, ik ook niet” – niet verzekerd van steun van de Tweede Kamer. Alle ministers had hij achter zich staan, maar in demissionaire staat kon een koppige coalitiepartner toch haar eigen gang gaan. En dat is precies wat coalitiepartij D66 vorige week nog deed. D66-fractievoorzitter Rob Jetten trok samen op met avondklokboycotter en PVV-leider Geert Wilders en noemde de maatregel “niet proportioneel en ook niet effectief voor de situatie waarin we nu in Nederland zitten”.

Maar uiteindelijk is het diezelfde dwarsliggende D66 die een motie indient om de avondklok toch te steunen. Mits deze een half uur later ingaat dan de eerder voorgestelde 20.30 uur. Het is mede de alarmerende toon die de wetenschappelijke kabinetsadviseurs in het OMT aanslaan in hun jongste advies die de partij van mening doet veranderen. De eerder zo kritische GroenLinks, SP en Partij van de Arbeid stemmen eveneens in. Met als eis dat het demissionaire kabinet de scherpe randjes, zoals studenten die ’s avonds geen tentamen mogen doen, van het oorspronkelijke plan slijpt. En dat gebeurt.

Laatste strohalm in de strijd

We hebben geen andere keus, lijkt de Kamer met dit akkoord te verzuchten. Want stel nou dat we de avondklok niet invoeren, vraagt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber zich hardop af, en we het risico lopen op Britse en Portugese toestanden? Met rijen ambulances voor de deur en een tekort aan ziekenhuisbedden.

Een vrees die volgens PVV-leider Geert Wilders nergens voor nodig is. Als grootste oppositiepartij blijft de PVV tegen een avondklok. Onnodig, onzorgvuldig en disproportioneel, noemt Wilders de maatregel nog altijd. Volgens hem is de zogenoemde Britse coronavariant minder ernstig dan het demissionaire kabinet doet voorkomen. “U heeft nooit de kant gekozen van de wappies door te zeggen ‘er is niks’”, reageert een teleurgestelde Rutte. “Zo ken ik u niet. Het verbaast me.”

In een vurig pleidooi drukt de demissionaire premier Kamerleden op het hart dat de avondklok de laatste strohalm is in de strijd tegen dat nieuwe virus. Het enige andere alternatief dat het kabinet nog in zijn gereedschapskist heeft liggen is de zogeheten ‘stay at home order’, in goed Nederlands: de thuisblijfplicht. “Dat is een lockdown dag en nacht”, zegt Rutte. Iets wat volgens de premier veel grotere gevolgen heeft voor het sociale gestel van nu al coronavermoeide Nederlanders.

Of dit de oproep is die het gros van de Kamerleden over de streep heeft getrokken, is moeilijk te zeggen. Maar even later peilt een smoezende Rob Jetten bij CDA, ChristenUnie, VVD, SP en 50Plus of er voldoende steun is voor zijn motie. Heb ook oog voor de mensen die het zwaar hebben, zeggen diezelfde partijen meermaals tegen het kabinet. Voor de jonge gezinnen met kleine kinderen, eenzame ouderen of alleenstaanden. Mensen die een luchtje willen scheppen na een drukke dag thuisonderwijs, neem het ze niet af. Zodra het kan, gaat de avondklok als eerste in de prullenbak, belooft Rutte.

Lees ook:

Zonder duidelijk doel is een avondklok moeilijk vol te houden

Een avondklok kan leiden tot meer zwaarmoedigheid, zeker als het doel onduidelijk is, waarschuwt psycholoog Kees van den Bos.