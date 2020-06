Kamer dwingt tóch onafhankelijkonderzoek naar de coronacrisis af

Er komt alsnog een onafhankelijk onderzoek naar de maatregelen die zijn genomen om de coronacrisis te bestrijden. De resultaten moeten uiterlijk 1 september bekend zijn, voordat de herfst aanbreekt en een tweede golf Nederland bereikt. De voltallige Tweede Kamer steunde dinsdagmiddag dit voorstel van SP en PvdA.

Dat is opvallend. Vorige week kwam ditzelfde plan in stemming en toen keerden de vier coalitiepartijen zich ertegen. Ook het kabinet liet tot op heden weten niets te voelen voor extern onderzoek. Rutte wil geen evaluatie van de crisis “als je nog middenin die crisis zit”. ‘Coronaminister’ Hugo de Jonge heeft herhaaldelijk gezegd dat je “de brandweer niet moet vragen te evalueren tijdens de brand”.

Omdat de stemmen vorige week staakten (75 voor, 75 tegen), oordeelde de Kamer dinsdag opnieuw over het voorstel. Tijdens de hoofdelijke stemming steunden alle 141 aanwezige Kamerleden het plan.

De afgelopen week nam de druk op de coalitie toe om overstag te gaan. Huisartsen en virologen mengden zich in de discussie en riepen het kabinet op akkoord te gaan met een onderzoek door deskundigen. Hoogleraar economie van de volksgezondheid Jochen Mierau zei: “Waarschijnlijk komt er in het najaar een tweede golf. We kunnen de tussenliggende periode goed gebruiken om ons beter voor te bereiden, zodat we straks niet weer met de rug tegen de muur staan”.

Maandagavond stuurde De Jonge nog een brief naar Kamer waarin hij toezegt dat er een onderzoek naar de maatregelen komt. Maar, schrijft de minister van volksgezondheid ook: ‘Voor de goede orde: deze exercitie van het kabinet is geen (tussen)evaluatie’. Hij beloofde wel dat bij het onderzoek ‘adviezen en opvattingen van onafhankelijke deskundigen’ worden betrokken en dat er een vergelijking komt ‘met de aanpak in de ons omringende landen’.

De vraag blijft in hoeverre het kabinet tegemoet komt aan de wensen van de Kamer. Het voorstel van PvdA en SP rept expliciet over een onafhankelijk onderzoek, wat De Jonge dus geheel uit handen moet geven. De minister moet binnenkort aangeven hoe hij de motie wil uitvoeren.

Een ander politiek gevoelig voorstel, over betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris voor zorgverleners, verdeelt de Kamer. De oppositie is voor deze motie van PvdA en SP, de coalitie tegen, vooral omdat het plan niet duidelijk maakt waar het geld vandaan moeten komen. De stemming staakte dinsdag bij 70 voor, 70 tegen. Opmerkelijk was dat SP-Kamerlid Renske Leijten de stemming miste en daardoor de motie niet aan een meerderheid kon helpen. Volgende week komt het voorstel opnieuw in stemming.

Lees ook:

De roep om evaluatie van het coronabeleid wordt luider, maar kabinet en coalitie voelen er niets voor

De oppositie wil een tussentijds evaluatie van het coronabeleid. Kabinet en coalitie wijzen dit af. Zij willen eerst de brand blussen en daarna pas onderzoeken.

Bij evaluatie van de coronacrisis gaat het om waarheidsvinding, niet om de schuldvraag

We moeten snel de juiste lessen ­leren, om het bij een volgende pandemie beter te kunnen doen, menen Arjen Boin van de Universiteit Leiden en Paul ’t Hart van de Universiteit Utrecht.