Kalkoen had paling kunnen zijn

Vandaag vieren de Amerikanen Thanksgiving. Voor één diersoort is dat geen feestdag: de kalkoen.

Dat deze vogel traditioneel op het menu staat is toevallig, aldus de Bulgaars-Amerikaanse schrijfster Maria Popova op haar blog The Marginalian. Het had ook paling kunnen zijn.

Thanksgiving herinnert aan de reis van pelgrims in 1620 met het schip de Mayflower naar de Nieuwe Wereld, op de vlucht voor religieuze onverdraagzaamheid in Europa. Het was een barre, voor velen fatale boottocht.

De overlevenden kregen hulp van Tisquantum, een native American. Hij was zelf ooit door Engelsen naar Spanje verscheept en daar als slaaf verkocht, maar had weten terug te keren als vrij man.

Tisquantum was zo genereus om de ondervoede pelgrims te helpen. Bijvoorbeeld aan eten. Hij gaf hun ‘vette, zachte paling’. Popova: “Toen de nood het hoogst was, was dit een geschenk Gods, waarom ze onophoudelijk hadden gebeden.”

Tisquantum leerde de immigranten verder aan maïs en eetbare vruchten te komen en hielp ze bij het sluiten van een vredesakkoord met de plaatselijke bevolking.

Een jaar later stelden de pelgrims een feestdag in om hun dankbaarheid te tonen, de eerste feestdag van het gekoloniseerde continent.

En wat werd hun symbool van dank? Niet de paling. Popova: “Misschien omdat het armeluisvoedsel was en dus niet zo feestelijk, of omdat de schenker een oorspronkelijke bewoner was.”

De keus viel op robuust gevogelte uit de omgeving. Een kalkoen weegt zomaar vier kilo. Daarmee voed je makkelijk een hele familie.

