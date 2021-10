Kabinet zinspeelt op uitbreiding coronapas, in plaats van afschaffing

Het demissionaire kabinet overweegt de coronapas in meer sectoren in te voeren. Op die manier wil het proberen de oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames te keren. Vrijdag vond er een eerste overleg plaats in het Catshuis, de komende dagen wordt nog verder gesproken over coronamaatregelen.

Ook het opnieuw invoeren van de anderhalvemeterregel en een (gedeeltelijke) mondkapjesplicht liggen op tafel. Waarschijnlijk zal het kabinet opnieuw adviseren om zo veel mogelijk thuis te werken, melden ingewijden aan verschillende media. Dat advies kwam in september te vervallen.

Geen afschaffing, maar uitbreiding

Voordat het kabinet een besluit neemt, wil het eerst een extra advies van het Outbreak Management Team (OMT) afwachten. Ook vindt er nog een overleg plaats met de burgemeesters. Dinsdag geven demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge een persconferentie waarin zij nieuwe coronaregels aankondigen.

Oorspronkelijk hoopte het kabinet tijdens dit persgesprek het definitieve einde van alle coronabeperkingen te kunnen afkondigen. De nog geldende beperkingen zijn de sluitingstijd van de horeca om middernacht en de coronapas in horeca, bij evenementen en in theaters en bioscopen. Maar in plaats van afschaffing, overweegt het kabinet die beperkingen nu uit te breiden naar méér locaties, zoals sportscholen, zwembaden, musea en pretparken.

Meer dan 1000 coronapatiënten in het ziekenhuis

De coronacijfers lopen een stuk sneller op dan het kabinet een maand geleden had gehoopt. Vrijdag lagen er voor het eerst sinds 5 juni weer meer dan 1000 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Het waren er 1021 om precies te zijn, tegen 944 op donderdag. Een week geleden lagen nog minder dan 700 mensen in het ziekenhuis.

Ook het dagelijks aantal besmettingen groeit sterk. Dit aantal ligt al enkele dagen rond de 7000. Vrijdag werden er 7439 besmettingen geregistreerd. Maar omdat door vaccinaties veel minder geïnfecteerden (ernstig) ziek worden, kijkt het kabinet eerder naar de ziekenhuiscijfers dan naar de besmettingscijfers bij het nemen van maatregelen.

Geen 2G-beleid

Volgens ingewijden zijn er geen plannen om een 2G-beleid in te voeren, zoals dat nu in bijvoorbeeld enkele Duitse deelstaten geldt. Daarmee zouden mensen alleen toegang krijgen tot openbare plekken als zij gevaccineerd of genezen zijn verklaard van corona. De mogelijkheid om te testen vervalt dan. Het kabinet vindt dat een te grote beperking van de vrijheden van niet-gevaccineerden. Bovendien is er voor invoering van dit systeem een wetswijziging nodig. Die kan het kabinet niet op korte termijn doorvoeren en het is ook maar de vraag of er een Kamermeerderheid voor is.

Desondanks zitten de bewindslieden in hun maag met wat te doen met ongevaccineerden. Die groep wordt verreweg het meest opgenomen in de ziekenhuizen. Het kabinet wil zo min mogelijk maatregelen nemen waarvan ook gevaccineerden de dupe zijn, omdat die door hun inenting zichzelf beschermen en bijdragen aan de bescherming van hun omgeving. Eerder deze week zei De Jonge dat het kabinet maatregelen overwoog die alleen voor niet-gevaccineerden gelden. Hij weersprak daarbij dat het om maatregelen gaat tégen deze groep: “Het tegendeel is waar. Het is juist ter bescherming van de mensen die het risico lopen om in het ziekenhuis te komen, zodat de zorg voor ons allemaal toegankelijk blijft.”

