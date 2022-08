Kabinet wil opvangcrisis bezweren met hulp van Defensie en pauze gezinshereniging

Met een noodplan gaat het kabinet de asielcrisis te lijf, in de hoop dat hierdoor een einde komt aan de chaos en ellende bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Van gemeenten wordt verwacht dat ze nog dit jaar woonruimte regelen voor 20.000 vluchtelingen die momenteel in asielzoekerscentra verblijven. Dit moet de knoop uit de hele asielketen halen, waardoor mensen in Ter Apel sneller kunnen worden geholpen.

Staatssecretaris van asielzaken Eric van der Burg heeft hier deze week over onderhandeld met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Onderdeel van de afspraken is ook dat het kabinet ruim 700 miljoen euro beschikbaar stelt voor de bouw van flexwoningen en andere opvanglocaties.

Mensonterende situatie

De afgelopen dagen escaleerde de asielcrisis. Al nachtenlang slapen rond de zevenhonderd mensen buiten de hekken van het aanmeldcentrum. Artsen zonder Grenzen vindt de situatie zo mensonterend, dat hulpverleners er de komende weken medische hulp bieden.

De voorzitter van de Veiligheidsregio in Groningen, Koen Schuiling, heeft geëist dat er vanaf vrijdag geen asielzoekers meer op straat slapen, maar Van der Burg zei vrijdagochtend, voorafgaand aan de ministerraad, dat dit vermoedelijk niet zou lukken. Er zijn nog altijd te weinig gemeenten die noodhulp willen bieden.

Wel zijn er donderdagavond ongeveer 150 asielzoekers van Ter Apel naar sporthallen in Apeldoorn gebracht. Maar vooralsnog houden de problemen aan, ook de bestuurlijke. Exemplarisch is de ruzie tussen het rijk en de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, over een noodtent met tweehonderd bedden, naast het aanmeldcentrum. De burgemeester wil deze weg hebben, omdat het tegen de afspraken is.

Premier Mark Rutte zei vrijdagavond op zijn persconferentie dat hij desondanks denkt dat het kabinet ‘een uitweg uit de crisis’ gevonden heeft. Maar hij voegde eraan toe dat de problemen in Ter Apel ‘vandaag niet zijn opgelost’. “En morgen ook niet.”

Van der Burg zegt dat hij met een gemeente in gesprek is over een grote opvanglocatie, waar mensen die nu nog in Ter Apel verblijven naartoe kunnen. Om welke plaats het gaat is onduidelijk. Defensie stelt ook een opvangplek beschikbaar, militairen zullen de komende week helpen met het overbrengen van asielzoekers. Dit moet de situatie in Ter Apel verbeteren. Maar het kan tot 12 september duren voordat het terrein bij Ter Apel helemaal leeg is, zegt de staatssecretaris.

Gemeenten dwingen is geen optie

Het kabinet wijst lokale overheden al maanden op hun verantwoordelijkheid om opvangplekken te regelen voor asielzoekers én om woningen beschikbaar te stellen aan erkende vluchtelingen. Beide gaan uiterst moeizaam. Gemeenten dwingen, zoals onlangs met Tubbergen is gebeurd, vindt Van der Burg nu geen oplossing. Wel werkt het kabinet aan een wetsvoorstel om lokale overheden op langere termijn te verplichten asielzoekers op te nemen. Hij hoopt dat het parlement voor 1 januari volgend jaar instemt met de wet.

De vraag is nu of gemeenten dit keer met grote spoed die 20.000 plekken voor vluchtelingen weten te regelen, ook gezien de enorme problemen op de woningmarkt. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Eerdere afspraken konden gemeenten niet waarmaken.

Het kabinet broedt op een tijdelijke stop gezinshereniging

Het kabinet onderzoekt ook mogelijkheden om de instroom te beperken. Een volledige asielstop, waar meerdere rechtse partijen in de Tweede Kamer om vragen, is geen optie. “Dan moeten we uit de Europese Unie stappen”, aldus Rutte. Het kabinet denkt dat het juridisch mogelijk is dat gezinshereniging moeilijker kan worden gemaakt. De ministerraad vergaderde daar uitvoerig over. Vluchtelingen mogen familieleden laten overkomen zodra ze een verblijfsvergunning hebben. Het kabinet broedt op een tijdelijke stop op gezinshereniging voor mensen die nog in een asielzoekerscentrum verblijven in afwachting van een eigen huis. Deze maatregel zou tot eind 2023 van kracht moeten blijven. Rutte zegt dat hij ‘ruimte wil creëren in het asielsysteem’. VluchtelingenWerk Nederland reageerde vrijdag verbolgen op dit besluit. Een ‘ronduit harteloze maatregel’, vindt de organisatie.

Het kabinet heeft bovendien besloten om voorlopig geen vluchtelingen vanuit Turkije naar Nederland te halen. Een onderdeel van de Turkijedeal was destijds dat er ieder jaar duizend mensen zouden worden overgenomen van Turkije. Nederland breekt met die afspraak, in ieder geval tot eind volgend jaar.

