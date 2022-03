Kabinet wil basisbeurs van 255 euro, de studentenvakbond vindt dat onvoldoende

Studenten die op kamers wonen moeten vanaf september 2023 maandelijks een bedrag van van 255 euro krijgen van de overheid. Wie nog thuis woont krijgt 91 euro. Dat is althans het voorstel van het kabinet, zo melden verschillende media. Vrijdag wordt in de ministerraad over de nieuwe studietoelage gesproken.

Dat het kabinet af wil van de huidige situatie, waarin studenten het geld voor hun studie volledig moeten lenen, was al langer bekend. Voor het eerst wordt nu concreet aan welke bedragen het kabinet denkt.

‘Hier schrik ik wel van’

De landelijke studentenvakbond is niet blij met de eerste berichten. “We moeten natuurlijk afwachten of dit klopt”, zegt vicevoorzitter Joshua de Roos, “maar als dit inderdaad de bedragen zijn dan schrik ik hier wel van.”

Hij wijst erop dat de basisbeurs voor de afschaffing hoger was dan het bedrag dat nu wordt genoemd. Voordat in 2015 het leenstelsel werd ingevoerd kregen uitwonende studenten 286 euro per maand en thuiswonende studenten 102 euro. De Roos: “Sinds 2015 zijn de huren hoger geworden, de laatste tijd stijgen de energiekosten. Dus alles is duurder geworden, maar de beurs is lager.”

Volgens de studentenvakbond komt een voltijds student die nog zo’n 12 uur per week een bijbaantje heeft nu ongeveer 800 tot 900 euro per maand te kort. “Wij vinden dat studenten schuldenvrij moeten kunnen afstuderen. Dat betekent dat dat bedrag van ouders en van de studiebeurs moet komen”, zegt De Roos. Daarom pleit de studentenvakbond voor een uitwonende beurs van zo’n 420 euro per maand en een aanvullende beurs voor studenten met ouders met een lage inkomens.

Aanvullende beurs van maximaal 419 euro per maand

Zo ver zal het kabinet vermoedelijk niet willen gaan. Al kunnen de bedragen wel degelijk nog veranderen. Er zouden meerdere scenario’s zijn doorgerekend, maar de verantwoordelijke ministers geven de voorkeur aan het maandbedrag van 255 euro voor studenten die op kamers wonen.

Wel komt er een aanvullende beurs voor studenten wiens ouders niet genoeg verdienen om aan de studie bij te dragen. Wie ouders heeft die gezamenlijk maximaal 53.900 euro per maand verdienen zou er aanspraak op kunnen maken. Alleen studenten met ouders met een maximaal maandinkomen van 34.600 euro zouden het maximale bedrag van 419 euro per maand krijgen.

‘Niet in verhouding tot elkaar’

Het kabinet wil ook de studenten die de afgelopen jaren onder het leenstelsel vielen compenseren. Als het aan de bewindspersonen ligt krijgen zij straks 359 euro voor elk jaar dat ze geen aanspraak konden maken op een studiebeurs.

Ook dat vindt de studentenvakbond onvoldoende. “Dat zou voor studenten die vier jaar onder het leenstelsel hebben gestudeerd neerkomen op nog geen vijftienhonderd euro aan compensatie, terwijl ze in totaal wel meer dan twaalfduizend euro aan basisbeurs zijn misgelopen. Dat staat niet in verhouding tot elkaar”, zegt De Roos. Hij merkt dat veel studenten er kwaad over zijn en zegt dat de studentenvakbond zich beraamt op actie.

Lees ook:

Leenstelsel-studenten protesteren: ‘Wij zijn de pechgeneratie, wij willen compensatie’

Op het Museumplein in Amsterdam werd begin februari gedemonstreerd tegen de door het kabinet aangekondigde compensatie voor het leenstelsel. Die is oneerlijk, vindt de organisatie. ‘Onze lening zou ons niet in de weg zitten bij het kopen van een huis. Nou, mooi wel dus.’