Kabinet stelt crisiscoördinator aan voor vastgelopen noodopvang

“Dit is om je voor te schamen”, zei premier Mark Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad. “Dit beeld willen wij, provincie en gemeenten niet zien in Nederland.”

Daarom is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aangesteld om ‘op hoog ambtelijk en bestuurlijk niveau’ de coördinatie en besluitvorming over de hele asielopvang op zich te nemen. Het crisisteam zal onder leiding van minister Dilan Yeşilgöz (justitie en veiligheid) en de minister-president functioneren. En behalve provincies en gemeenten zitten ook staatssecretaris van asiel, Eric van der Burg, en minister Hugo de Jonge van volkshuisvesting erin.

Het probleem is volgens Rutte niet zozeer dat er ‘te veel’ asielzoekers naar Nederland komen. Het gaat erom dat de statushouders al maanden niet kunnen doorstromen naar een eigen woonruimte en in Ter Apel blijven.

Dat was in 2015 anders. Toen was er ook een asielopvangcrisis, maar destijds was er een enorme toestroom van Syrische vluchtelingen, die in tenten moesten worden opgevangen. Dit jaar is het probleem dat er geen doorstroom is, waardoor de pakweg 1000 nieuwe asielzoekers per week niet in Ter Apel kunnen worden opgevangen. Volgens Rutte is “de asielinstroom niet zo heel veel hoger dan normaal”.

Extra opvangplekken

Donderdagavond zette het Rode Kruis de situatie op scherp door het ‘onmenselijk’ te noemen. Asielzoekers waren zonder water, voeding en bescherming ondergebracht in tenten naast Ter Apel. Eerder moesten ze op stoelen slapen. Het COA, dat de asielopvang coördineert, dreigde de handdoek in de ring te gooien als er geen hulp komt.

Het kabinet hield vrijdagochtend met alle betrokkenen spoedberaad. Volgens Rutte vond iedereen de situatie in Ter Apel ‘onhoudbaar’. Staatssecretaris Eric van der Burg maakte ’s avonds bekend dat hij voor de meest acute nood een oplossing gevonden denkt te hebben. De veiligheidsregio’s hebben voor de komende dagen zo’n driehonderd extra opvangplekken toegezegd.

De regering besloot al eerder een tweede aanmeldcentrum te openen, zodat Ter Apel wordt ontlast. Ook is het bezig woonruimte op schepen of leegstaande rijksgebouwen te creëren. Maar dat kost enige tijd.

Voorlopig geen wettelijke plicht

Over pakweg drie maanden zou minister Hugo de Jonge ervoor moeten zorgen dat de doorstroom van statushouders naar woningen eindelijk kan worden gerealiseerd. “Als dat lukt kunnen duizenden mensen naar iets van een huis gaan, hoe bescheiden die woning ook zal zijn. Dan kunnen ze integreren en ook aan het werk”, benadrukte Rutte, om er direct aan toe te voegen. “En die arbeidskrachten hebben we hard nodig”.

Het kabinet onderzoekt nog of het gemeenten wettelijk kan gaan verplichten asielzoekers op te vangen, maar Rutte liet weten daar voorlopig niet veel voor te voelen. “Het huis van Thorbecke staat nog als een huis. We gaan dit in goed overleg met provincie en gemeenten oplossen.”

Het kabinet heeft vaker een crisisteam opgetuigd om grote urgente problemen aan te pakken. Dat was begin dit jaar voor Oekraïense vluchtelingen, vorig jaar bij de watersnood in Limburg, en aan het begin van de coronapandemie.

