Kabinet moet magere basisbeurs verdedigen, studenten hopen op weerstand Kamer

Jaren hebben studenten ervoor gestreden, maar de vreugde over de terugkeer van de studiebeurs was wel van erg korte duur. Ongeveer de tijd die het kost om uit te rekenen wat je voor de 800.000 studenten in het hoger onderwijs kunt met een miljard euro per jaar.

Het plan dat minister Robbert Dijkgraaf (onderwijs) maandag in de Tweede Kamer komt uitleggen, smeert dat geld uit volgens bekend recept, in grote lijnen hetzelfde als dat van de studiebeurs die tot 2015 gold. Dat is niet waar de onvrede zit, die zit ’m in de bedragen. Studenten die bij hun ouders wonen krijgen in het voorstel 91 euro per maand, studenten op kamers 255 en daarnaast zijn er mogelijkheden voor een aanvullende beurs voor studenten die dat nodig hebben.

Niet te doen

De bedragen zijn nominaal al lager dan die van voor 2015, merken studentenorganisaties op, en dan hebben we het nog niet eens over de gestegen kosten. De 91 euro voor een thuiswonende student is letterlijk niet genoeg om het collegegeld van te betalen, laat staan boeken en andere studiekosten.

Dat ligt ver af van de uitgangspunten die het jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad vorig jaar opstelde voor een basisbeurs. Het vindt dat het voor studenten mogelijk moet zijn om te studeren en te leven met een bijbaan van twaalf uur naast hun voltijdstudie.

Dat is met deze beurs zeker voor kansarme jongeren niet te doen, stelt het platform. Het kabinetsplan besteedt weer meer geld aan iedereen, in plaats van aan de jongeren die relatief achtergesteld zijn, schrijven zij in een brief aan het kabinet onder het motto ‘wanneer je iets doet, doe het dan goed!’.

Sleutelen aan de aanvullende beurs

Studenten- en jongerenorganisaties hebben hun hoop nu gevestigd op de Tweede Kamer. Inhoudelijk is hun wens om in ieder geval de aanvullende beurs voor die relatief achtergestelde groep te verbreden en verruimen. Dijkgraaf heeft zelf ook al het parlement uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van het stelsel en een voorzet gegeven voor alternatieven in die richting.

Maar dat is allemaal binnen het budget van een miljard, geld erbij is voor het kabinet geen optie. En daar wringt het uiteindelijk. Het eigen plan van het jongerenplatform van de Sociaal Economische Raad komt uit op een prijskaartje van 1,3 miljard per jaar. “Dat is best bescheiden”, vindt Maurice Knijnenburg, een van de opstellers van het advies. Maar voor het kabinet is het te veel. Dijkgraaf laat merken dat hij in zijn plannen grondig rekening heeft gehouden met het advies van het SER jongerenplatform, maar, stelt hij: “in dit rapport werd niet uitgegaan van een limitatief budget, zoals we in de praktijk wel hebben”.

Daarmee is de discussie een oude bekende geworden. “Boven aan het lijstje staat gewoon meer geld”, concludeert Lisanne de Roos van het Interstedelijk Studentenoverleg, een van de organisaties uit het jongerenplatform. Dat is een wens die vast ook in de Tweede Kamer zal klinken. Maar of de Kamer dat geld ook daadwerkelijk elders weg wil halen, valt te bezien.

