Kabinet houdt rekening met afwijzing slavernij-excuses. ‘Je kunt niet tegen de ander zeggen: jij moet vergeven’

“Excuses moeten niet alleen gemaakt, maar ook aanvaard worden.” De Dialooggroep Slavernijverleden was er vorig jaar in een zwaarwegend advies heel duidelijk over. Pas na aanbieden én accepteren van excuses kan ‘een proces van verzoening’ op gang komen, concludeerde de groep deskundigen.

Maar juist die wederkerigheid wankelt. Als de regering maandag excuses aanbiedt voor het slavernijverleden, is het maar de vraag of die worden aanvaard. Afgelopen weken klonk soms zelfs een duidelijk ‘nee’ – diverse Surinaamse betrokkenen hekelen de gang van zaken en wijzen excuses op voorhand af.

Ook in het Caribisch gebied klinkt onvrede. De premier van Sint-Maarten, Silveria Jacobs, zei woensdag tegen parlementariërs “dat we excuses niet zullen accepteren voordat ons adviescomité heeft kunnen overleggen en we als land een discussie hebben gevoerd”.

Over één ding zijn vriend en vijand het eens: de aanloop naar excuses was chaotisch en pijnlijk. Twee bijeenkomsten in het Catshuis, de ambtswoning van de premier, bleken niet genoeg om alle plooien glad te strijken – daarvoor was ook een bliksembezoek van minister Sigrid Kaag (financiën) aan Suriname nodig. De vicepremier sprak afgelopen dagen met betrokkenen en bestuurders, onder wie de Surinaamse president Chan Santokhi. “Ik hoop dat de kou uit de lucht is”, zei Kaag na afloop.

Heel arrogant

Formeel wil de regering nog steeds niets kwijt over de speech die Rutte maandagmiddag geeft in het Nationaal Archief, maar bronnen bevestigen dat het excuusplan wordt voortgezet. Inmiddels zijn kabinetsleden zich er terdege van bewust dat het ‘sorry’ mogelijk niet door iedereen wordt omarmd. “Het is een eerste stap”, zei staatssecretaris Marnix van Rij (belastingdienst) vrijdag. “We benoemen eindelijk iets wat al veel eerder benoemd had moeten worden. Maar benoeming is nog niet aanvaarding van excuses.”

Namens het kabinet spreken zeven kabinetsleden maandag in de overzeese gebieden met betrokkenen over de speech van Rutte. Van Rij doet dat op Sint-Eustatius, waar hij eerder werkte als regeringscommissaris. Volgens de bewindsman ‘gaat het er niet om’ of excuses direct worden geaccepteerd. “Ik verwacht niet dat maandagmiddag collectief wordt gezegd: we aanvaarden het. Dat zou ook heel arrogant zijn. Aanvaarding komt wel of niet, maar degene die die excuses aanbiedt, kan nooit tegen de ander zeggen: jij moet vergeven.”

Excuses van de koning

Haagse betrokkenen denken dat ‘het vervolgtraject’ belangrijk zal zijn voor eventuele aanvaarding. Daarom benadrukken premier Mark Rutte en anderen voortdurend: maandag is slechts het begin van een langer proces. Volgend jaar is het precies 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland volledig werd afgeschaft. Dat jaar moet in het teken staan van herdenking en viering, aldus Rutte. De premier wil daarover ‘in gesprek met betrokkenen’ verder praten.

Oftewel: zonder directe aanvaarding zijn de excuses niet per se mislukt. “Er is een gedeeld verleden, we moeten nu op weg naar een gedeelde toekomst”, aldus staatssecretaris Van Rij. Maandag moet daarover meer duidelijkheid komen. Dat begint waarschijnlijk met de erkenning dat slavernij ‘een misdaad tegen de menselijkheid’ is. Verder worden plannen verwacht om op scholen meer aandacht te besteden aan het slavernijverleden, en concrete voorstellen voor racismebestrijding. “Daar hoort natuurlijk ook geld bij”, zei Rutte, die direct benadrukte dat het niet om ‘herstelbetalingen’ ging.

Waarschijnlijk komt het kabinet ook met ideeën om het slavernijverleden jaarlijks te herdenken en de afschaffing te vieren. Extra aandacht gaat uit naar de invulling van de volgende Ketikoti – 1 juli 2023, de officiële herdenkingsdatum. Veel nazaten van slaafgemaakten hoopten dat het kabinet op die dag excuses zou aanbieden. Of liever nog: de koning. “De keren dat de koning zich uitsprak over het verleden, had dat grote symbolische betekenis voor de gemeenschap”, schreef de Dialooggroep Slavernijverleden. Wat het kabinet met díé aanbeveling doet, moet blijken.

