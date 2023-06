Kabinet en boeren praten voorlopig verder, LTO wil over week duidelijkheid

Het kabinet gaat de afspraken op papier zetten, en over een week wil LTO een knoop doorhakken of de stappen genoeg zijn, laat voorzitter Sjaak van der Tak weten. “Dan valt de beslissing: hom of kuit.” Eerder had zijn organisatie ook al 21 juni als deadline genoemd. De belangenorganisatie zou volgende week pas kunnen beoordelen of de beweging van het kabinet voldoende is.

Van der Tak wilde niet zeggen op welke punten het kabinet zou hebben toegegeven. Eerder liepen de gesprekken onder meer vast op stikstofafspraken en regels over het aantal dieren per grondoppervlakte.

Het volledige bestuur van LTO was uitgenodigd op het ministerie van Landbouw om met premier Mark Rutte en vijf ministers te overleggen over de impasse in het landbouwoverleg. Naast rutte schoven ook stikstofminister Christianne van der Wal, minister Mark Harbers (Infrastructuur), klimaatminister Rob Jetten en Hugo de Jonge (minister voor Ruimtelijke Ordening) aan. In tegenstelling tot eerdere vergaderingen was het hele LTO-bestuur aanwezig.

Eerder op de dag had de boerenorganisatie het gesprek opgeschort, tot verrassing van minister Piet Adema van Landbouw. Of Van der Tak inmiddels vertrouwen heeft in een goede afloop van het overleg, wilde hij niet zeggen.